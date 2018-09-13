Александр Бастрыкин потребовал заменить ряд руководителей и следователей в Подмосковье. Такое решение начальник следственного комитета принял после встречи с местными жителями.

Больше всего люди жаловались на действия следователей в разных районах Подмосковья. Претензии касались расследования дел об убийствах, ошибках врачей, авариях, в которых погибли люди. Заявители высказывали сомнения в объективности экспертиз, отмечали процессуальные нарушения и указывали на промедления в работе следствия. Об этом сообщает сайт Следственного комитета.

Встреча Александра Бастрыкина с жителями Подмосковья прошла вчера в Химках. На действия следователей жаловались жители ряда районов. В их числе Домодедово, Балашиха, Орехово-Зуевский и Воскресенский. Глава СК в ряде случаев обнаружил грубые процессуальные нарушения, по другим потребовал провести служебную проверку.

Бастрыкин по итогам встречи поручил руководителю управления кадров СК проработать вопрос «значительного обновления» состава некоторых следственных отделов Московской области. В Воскресенске уже уволен руководитель городского следственного отдела. В Домодедово та же участь постигла замглаву отдела. СК начал в отношении их проверки. Ещё раньше был уволен следователь в Химках.

Подмосковье – один из лидеров по числу жалоб в СК, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.