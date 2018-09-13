Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски нескольких российских компаний о необоснованности санкций Евросоюза. Иски подавали, в частности, Роснефть, Сбербанк, Внешэкономбанк.

Роснефть продолжит отстаивать свои права, — заявил «Эху» представитель компании Михаил Леонтьев.

Леонтьев добавил, что Роснефть никак не связана с политикой российского государства, поэтому не должна страдать из-за санкций.

Сегодня же Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции в отношении России. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.