Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски нескольких российских компаний о необоснованности санкций Евросоюза
Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски нескольких российских компаний о необоснованности санкций Евросоюза. Иски подавали, в частности, Роснефть, Сбербанк, Внешэкономбанк.
Роснефть продолжит отстаивать свои права, — заявил «Эху» представитель компании Михаил Леонтьев.
Леонтьев добавил, что Роснефть никак не связана с политикой российского государства, поэтому не должна страдать из-за санкций.
Сегодня же Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции в отношении России. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko_dirka 13 сентября 2018 | 13:11
Где бабка данко1 спец по искам?
unprejudiced 13 сентября 2018 | 13:12
Яркий пример неправосудного, политически мотивированного решения, принятого европейским псевдосудом по звонку из Брюсселя.
wertzuwachs 13 сентября 2018 | 13:12
Какие ещё иски? И при чем тут страдания из-за санкций? Они же дюже пользительны, не?
amrigo 13 сентября 2018 | 14:08
Ага, российские воры хотели и рыбку съесть, и на @уй сесть, но так не бывает)