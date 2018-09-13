Дума в I чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Дума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста. Нарушителям грозят штрафы до двухсот тысяч рублей или до трехсот шестидесяти часов обязательных работ.

Эта инициатива абсурдна и приведет к негативным последствиям, — считает бизнесмен Дмитрий Потапенко.

Поправки в проект пенсионной реформы, предусматривающие уголовную ответственность для работодателей, внес президент Путин.