Дума в I чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
Дума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста. Нарушителям грозят штрафы до двухсот тысяч рублей или до трехсот шестидесяти часов обязательных работ.
Эта инициатива абсурдна и приведет к негативным последствиям, — считает бизнесмен Дмитрий Потапенко.
Поправки в проект пенсионной реформы, предусматривающие уголовную ответственность для работодателей, внес президент Путин.
Комментарии17
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johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:04
ну будут увольнять в пред"предпенсионом" возрасте ... делов то????
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:04
МАРАЗМ в России продолжает Крепчать ... хотя уже Давно кажется, что ДАЛЬШЕ НЕКУДА ...
danko1 13 сентября 2018 | 13:05
В ГосДуре не знают, что причины для увольнения могут любые выдумать.
Да и не будут теперь на работу и после 40 принимать.
Один дурак сказал глупость, а его холуи под козырек взяли и кнопки нажали.
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:08
danko1: и ведь Цель только одна - "подсластить" народонаселению "горчичник" повышения пенс.возраста ...
mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 13:06
Также необходимо ввести понятие "допредпенсионный возраст", а предпенсионный возраст разделить на младший, средний, старший и подготовительный.
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:08
mikhail_spb_: мммм .... а ясельный????? :-))))))))))))))))))))))))))
wertzuwachs 13 сентября 2018 | 13:08
Ну слава Богу! Теперь проблема точно решена. Спасибо, родненькие, за вашу заботу о нас убогих!
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 13:10
wertzuwachs: угу ... мне как раз 50 недавно стукнуло ... и меня увольняют :-)))))))))))))))
beserkons 13 сентября 2018 | 13:09
Теперь в предпенсионном возрасте работу найти будет невозможно совсем
inna2101 13 сентября 2018 | 13:09
Всегда можно убрать ненужного работника: перевести в неудобный график, снизить оплату, на какую-то другую должность (был менеджер - стал гардеробщик и т.п.) Можно создать такую обстановку, что человек сам уволиться. Да и просто не будут брать после 50 лет, зачем им головная боль?
agriment 13 сентября 2018 | 13:14
inna2101: 13:09 "Да и просто не будут брать после 50 лет"
- Вообще от 20 лет до 45 и все дела....
democ 13 сентября 2018 | 13:11
Меня и так не брали на работу по возрасту, теперь можно и не пытаться даже трудоустроиться. До 2026 года всего то 7 лет. Суки.
livery 13 сентября 2018 | 13:16
Н е т м о з г а !!! Гредёт эра безработнаыыыхххххх.......
dekadik 13 сентября 2018 | 13:24
после 40 мужчинам уже сложно работу найти, теперь им придётся ждать до 60 лет, а потом устраиваться.
croaker 13 сентября 2018 | 13:32
Как будто трудно создать условия, при которых работник сам сбежит по собственному желанию.
veliratsepp 13 сентября 2018 | 13:49
Эти дебилы все украли, и теперь опять перекладыают ответственность на бизнес. Мне в контору недавно пришла указивка из Минтруда об обязательной(!) индексации зарплаты. С какого такого хрена? Экономика растет?
Разгонят эти козлы из власти последнюю экономически активную часть населения, потом экономически пассивная часть населения пойдет с вилами к Золотову. Собирать у него на участке в Барвихе картофан. Чисто пожрать.
veliratsepp 13 сентября 2018 | 13:53
Да. Добавлю. Летел тут из Парижа с Яровой. Так они (видно, с дочерью) четыре(!) часа рассматривали шмотки в телефоне. Естественно, в бизнес-классе. Уж не повезло сидеть сзади, и видел в проем между кресел. Противно, б...