Нечаев: Решение Европейского суда о сохранении санкций против ряда компаний России – «серьезный удар» для «Роснефти»

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист и политик Андрей Нечаев.

«Для активно связанной с западным рынком капитала «Роснефти» такое решение – серьезный удар», — сказал он.

А.Нечаев также отметил, что санкции могут сказаться на технологическом уровне компании. «Для «Роснефти» решение Еврокомиссии означает, в том числе, и запрет на импорт высоких технологий, что рано или поздно может сказаться на их технологическом уровне и перспективах добычи той же нефти», — считает он.

Как сообщалось ранее, «Роснефть» подала иск в Европейский суд с требованием отмены санкций, введенных Евросоюзом в 2014 против ряда российских предприятий. 13 сентября Европейский суд отказал Роснефти в удовлетворении иска.