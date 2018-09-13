Нечаев: Решение Европейского суда о сохранении санкций против ряда компаний России – «серьезный удар» для «Роснефти»
Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист и политик Андрей Нечаев.
«Для активно связанной с западным рынком капитала «Роснефти» такое решение – серьезный удар», — сказал он.
А.Нечаев также отметил, что санкции могут сказаться на технологическом уровне компании. «Для «Роснефти» решение Еврокомиссии означает, в том числе, и запрет на импорт высоких технологий, что рано или поздно может сказаться на их технологическом уровне и перспективах добычи той же нефти», — считает он.
Как сообщалось ранее, «Роснефть» подала иск в Европейский суд с требованием отмены санкций, введенных Евросоюзом в 2014 против ряда российских предприятий. 13 сентября Европейский суд отказал Роснефти в удовлетворении иска.
Комментарии13
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meteor1908 13 сентября 2018 | 12:38
Продолжаем грустить дальше?
astet 13 сентября 2018 | 12:48
meteor1908: нет.
Ответим суровыми контрсанкциями
и вернём потерянное за счёт россиян!!!
Просто повысим цены на нефтепродукты!
А заодно и на газ,
раз пошла такая пьянка!
Пускай россияне знают,
как гейропейцы их не любят!!!
ajsenev 13 сентября 2018 | 12:38
Не всё коту масленица… Но выплаты "топ-менеджерам" непременно вырастут. Тут движение вверх и только вверх.
lenin3 13 сентября 2018 | 12:45
ajsenev: да и пенсионный возраст можно ещё проиоднять,ради Роснефти-то...
ss2020 13 сентября 2018 | 12:38
игорёк, это ФИАСКО!)))
ura_123 13 сентября 2018 | 12:39
Ну а как вы хотели,санкции ведь только на пользу)))
tv_victim 13 сентября 2018 | 12:45
Ну вот и нашелся бенефициар пенсионного грабежа....
seryj_wolk 13 сентября 2018 | 12:49
Поиски дурней себя в Европе не привели к успеху и в очередно раз. Остается только тяжкий путь изгоя: техническая отсталость и бегство умов. Так скоро и воровать будет нечего.
benin_papa__ 13 сентября 2018 | 13:17
seryj_wolk:
Пришла статистика, что во втором квартале.
Возрос прирост по темпам роста воровства.
С такой динамикой всё то, что не украли,
То украдут, примерно, года через два...
Когда сопрут последний рубль эти жмоты,
Тогда исчезнет добровольно наша власть.
И все начальники уволятся с работы –
А нафиг власть, раз больше нечего украсть?
И будет Родина – ладно скроена.
Всё распродано, всё пристроено,
Будем голые и голодные –
Зато гордые и свободные!
Т. Шаов. Перспективы.
zollendorf 13 сентября 2018 | 12:59
Не проблема! Кандидаты в пенсионеры из крепостных потерпят пару лишних годков с пенсиями, но Сечиных в обиду не дадут.
alexeycapitan 13 сентября 2018 | 13:12
Как-то слабенько. Мне кажется местные русофобы и западники не справляются со своей задачей интерпретации новостей. Негатива мало и как-то без огонька. Тем более когда рядом, на Украине, пропадают такие "острословы". Тут тебе и "крах всея руси" и "конец путинскому режиму" и т.д. А то всего лишь "серьезный удар". Пф.
benin_papa__ 13 сентября 2018 | 13:13
Ну вот.
Многолетнее кривляние на тему "настамнет", "вывсеврете" и "идитевсуд" начало давать свои плоды.
Бла-бла-бла про импортозамещение и "мощные стимулы развития" хороши для увеличения продаж маек с принтами "Не смешите наши Искандеры", бесспорно.
Но не более того.
borodulin 13 сентября 2018 | 13:15
Ой,обойдёмся без гейропы , деды воевали, скрепы , Крым наш,новососсия,подальше в средневековье..