Три четверти россиян — 73% — узнают о событиях в стране и мире в основном из телевизионных новостей
Три четверти россиян — 73% — узнают о событиях в стране и мире в основном из телевизионных новостей. Около половины опрошенных склонны доверять этой информации, — выяснили социологи Левада Центра.
Интернет-изданиям доверяют вдвое меньше респондентов. В то же время почти 24% считают, что такая тема, как пенсионная реформа, более объективно освещается в интернете, чем на телевидении, — отмечает «Интерфакс».
Комментарии2
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platonnekafrin 13 сентября 2018 | 12:39
А сколько процентов из них не узнаЮт мир, а, главное, себя в нём?
keg 13 сентября 2018 | 12:39
страшно представить какая у них в башке каша...