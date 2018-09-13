Три четверти россиян — 73% — узнают о событиях в стране и мире в основном из телевизионных новостей. Около половины опрошенных склонны доверять этой информации, — выяснили социологи Левада Центра.

Интернет-изданиям доверяют вдвое меньше респондентов. В то же время почти 24% считают, что такая тема, как пенсионная реформа, более объективно освещается в интернете, чем на телевидении, — отмечает «Интерфакс».