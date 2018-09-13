Суд в Кабардино-Балкарии вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о взятках при проведении ЕГЭ

Суд в Кабардино-Балкарии вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о взятках при проведении единого госэкзамена. Бывший руководитель центра ЕГЭ приговорен к 8,5 годам лишения свободы, а бывшая сотрудница министерства образования республики – к 8 годам в колонии общего режима. Руководитель республиканского центра ЕГЭ брала взятки от родственников выпускников – по 30 тысяч рублей за один экзамен, а за высокие баллы – 80 тысяч рублей, — сообщает Интерфакс.