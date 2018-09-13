В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Бугульма Евгения Деданина, который убил грабителей
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Бугульма Евгения Деданина, который убил грабителей, напавших на его дом. По мнению следствия, Деданин превысил пределы необходимой обороны, — сообщает региональное управление СК.
По данным источников в правоохранительных органах, на записи с камер наблюдения видно, что нападавшие в ходе борьбы пытались стрелять в мужчину, но пистолет дал осечку. Хозяин дома убил обоих налетчиков, после чего вызвал полицию.
Комментарии3
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neon001 13 сентября 2018 | 12:37
государство опять ни за что не отвечает. а за самооборону потом еще сидеть.
если патруль не приехал в течение 10 минут, то можно отстреливаться на поражение. так было бы правильнее.
wuwer 13 сентября 2018 | 12:38
Смотрите какой экстремист...
вначале дает отпор простым грабителям,
а потом додумается сопротивлятся грабящей власти,
особенно которая в погонах
ser79 13 сентября 2018 | 12:39
Если в потерпевшего стреляли, то имел право убить