В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Бугульма Евгения Деданина, который убил грабителей, напавших на его дом. По мнению следствия, Деданин превысил пределы необходимой обороны, — сообщает региональное управление СК.

По данным источников в правоохранительных органах, на записи с камер наблюдения видно, что нападавшие в ходе борьбы пытались стрелять в мужчину, но пистолет дал осечку. Хозяин дома убил обоих налетчиков, после чего вызвал полицию.