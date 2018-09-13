Интервью с россиянами, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипаля, в ближайшие часы выйдет на телеканале RT

Интервью с россиянами, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в ближайшие часы выйдет на телеканале RT. Об этом сообщила его главный редактор Маргарита Симоньян, взявшая интервью.

Интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым главред RT анонсировала у себя в телеграм-канале. Маргарита Симоньян сообщила, что россияне сами связались с ней и попросили о встрече. По её словам, мужчины, которых Лондон считает виновным в отравлении Скрипалей, отказались общаться с кем-то ещё, поскольку по их словам ей доверяют. Петров и Боширов показали главреду RT свои российские паспорта, заграничных у них не было. Но Симоньян уверена, что говорила именно с теми, кого Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери. В ходе интервью Петров и Боширов подробно рассказали чем занимаются и как зарабатывают на жизнь, сообщила Симоньян. И ответили по её словам на все вопросы по делу Скрипалей. Петров и Боширов непубличные люди. Они переживают, что пресса начнёт копать и это усложнит жизнь их близким, сказала Симоньян. Британские власти ранее не исключили, что агенты ГРУ, причастные к отравлению экс-полковника спецслужбы и его дочери могли действовать в Солсбери под вымышленными именами.

Прокуратура Британии на прошлой неделе обвинила россиян в покушении на убийство экс-полковника и его дочери, а также полицейского Ника Бейли. Премьер Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова сотрудниками ГРУ. Владимир Путин вчера сказал, что российские власти знают личности подозреваемых по делу Скрипалей. Президент попросил их объявиться и пообщаться со СМИ.