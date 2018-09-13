Интервью с россиянами, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипаля, в ближайшие часы выйдет на телеканале RT
Интервью с россиянами, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в ближайшие часы выйдет на телеканале RT. Об этом сообщила его главный редактор Маргарита Симоньян, взявшая интервью.
Интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым главред RT анонсировала у себя в телеграм-канале. Маргарита Симоньян сообщила, что россияне сами связались с ней и попросили о встрече. По её словам, мужчины, которых Лондон считает виновным в отравлении Скрипалей, отказались общаться с кем-то ещё, поскольку по их словам ей доверяют. Петров и Боширов показали главреду RT свои российские паспорта, заграничных у них не было. Но Симоньян уверена, что говорила именно с теми, кого Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери. В ходе интервью Петров и Боширов подробно рассказали чем занимаются и как зарабатывают на жизнь, сообщила Симоньян. И ответили по её словам на все вопросы по делу Скрипалей. Петров и Боширов непубличные люди. Они переживают, что пресса начнёт копать и это усложнит жизнь их близким, сказала Симоньян. Британские власти ранее не исключили, что агенты ГРУ, причастные к отравлению экс-полковника спецслужбы и его дочери могли действовать в Солсбери под вымышленными именами.
Прокуратура Британии на прошлой неделе обвинила россиян в покушении на убийство экс-полковника и его дочери, а также полицейского Ника Бейли. Премьер Тереза Мэй назвала Петрова и Боширова сотрудниками ГРУ. Владимир Путин вчера сказал, что российские власти знают личности подозреваемых по делу Скрипалей. Президент попросил их объявиться и пообщаться со СМИ.
Комментарии5
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ze_danil 13 сентября 2018 | 12:38
По её словам, мужчины, которых Лондон считает виновным в отравлении Скрипалей, отказались общаться с кем-то ещё, поскольку по их словам ей доверяют.
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простые российские парни, которые полностью доверяют Симоньянше...
ну а чо, может вся вата такая
arye_11 13 сентября 2018 | 12:39
Две гранд-дамы российской пропаганды как-то не согласовали свои действия.
Мария Захарова утверждает, что знать не знает, кто такие Петров и Боширов, а Маргарита Симоньян их нашла и даже проинтервьюировала.
Кто из этих двух милых девушек прав, а кто неправ???
astet 13 сентября 2018 | 12:39
Которые расскажут,
что прилетели в Англию,
чтобы переспать двое суток в лондонском отеле,
два раза съездить в Солсбери
и с чувством выполненного долга
уехать домой в Россию?
tks 13 сентября 2018 | 12:39
Ага, щас на RT подрихтуют, подкрасят, причешут, подгонят, подчистят, м можно в эфир запускать. Очень, очень уважаемая телекомпания. Особенно на Западе.
alena01 13 сентября 2018 | 12:39
Ну вот, наконец...
Блестящее развитие советско- российской юриспруденции...
От "Признание обвиняемого- царица доказательств" к "отрицание обвинений обвиняемым - лучшее алиби"...