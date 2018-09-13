Дума приняла в первом чтениизаконопроект об уголовной ответственности за увольнении лиц предпенсионного возраста
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнении лиц предпенсионного возраста. Такие действия чреваты штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или обязательными работами сроком до трехсот шестидесяти часов. В примечании к поправкам говорится, что под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до 5 лет перед выходом на пенсию, — сообщает «Интерфакс». На законопроект подготовлены положительные отзывы правительства и Верховного суда.
Комментарии3
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keg 13 сентября 2018 | 12:36
эффект от этих дебильных законов будет абсолютно противоположным....
sirwalterscott 13 сентября 2018 | 12:38
капец, думаки - mудаки,
теперь количество вакансий на рынке труда будет стремительно приближаться к нулю.
allasc 13 сентября 2018 | 12:40
русские.... как то даже жаль вас