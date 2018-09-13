Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи поддержала приговор журналистам агентства Reuters, приговоренным к 7 годам тюрьмы

Они занимались расследованием убийств мусульман-рохинджа.

По мнению Аун Сан Су Чжи, приговор абсолютно не связан с профессиональной деятельностью двух журналистов агентства Reuters, передает Associated Press. Глава правительства Мьянмы настаивает, что дело Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо было возбуждено исключительно из-за нарушения закона о гостайне. По словам Аун Сан Су Чжи, суд проходил открыто, и репортеры могут подать жалобу на приговор. При этом госсоветник посоветовала тем, кто чувствует, что произошла ошибка при суде, указать на нее.

Напомним, по версии следствия, два журналиста Reuters нарушили закон, когда получили от сотрудников полиции секретные документы, касающиеся действий силовых структур в штате Ракхайн. Там проживают мусульмане рохинджа, которых власти Мьянмы считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и не признают их право на гражданство. Также в Ракхайне периодически возникают конфликты между мусульманами и местными буддистами.

Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, поддержавшая приговор журналистам агентства Reuters, ранее по разным обвинениям провела под домашним арестом в сумме около 15 лет. В 1991 году ей вручили Нобелевскую премию мира.