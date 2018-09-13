В Улан-Удэ задержан мужчина, который пытался поджечь школу №5, где было совершено нападение на детей и учителя

В Улан-Удэ задержан мужчина, который пытался поджечь школу №5, где несколько месяцев назад было совершено нападение на детей и учителя. Как говорят в полиции, задержанный неоднократно судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О пострадавших в результате этого инцидента информации нет.