В Улан-Удэ задержан мужчина, который пытался поджечь школу №5, где было совершено нападение на детей и учителя
В Улан-Удэ задержан мужчина, который пытался поджечь школу №5, где несколько месяцев назад было совершено нападение на детей и учителя. Как говорят в полиции, задержанный неоднократно судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
О пострадавших в результате этого инцидента информации нет.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ivfn 13 сентября 2018 | 12:12
Рано утром в Крещение подросткок пришел в школу с топором, ворвался в класс, где шел урок у седьмого класса. Парень из 9 "Б" стал размахивать топором, одной девочке отрубил пальцы, других бил по головам. Учительница русского языка и литературы Ирина Раменская, которая вела урок, пыталась закрыть собой детей…. Сейчас за ее жизнь борются врачи.
Мама девочки, пострадавшей во время нападения в школе Улан-Удэ: Дочь кричала мне в трубку: "Меня убивают!"
По предварительной версии, школьник устроил резню в школе Улан-Удэ из-за того, что учитель поставила двойки