«Роснефть» продолжит отстаивать права, несмотря на то, что Европейский суд отказал компании в аннулировании санкций
«Роснефть» продолжит отстаивать свои права, несмотря на то, что Европейский суд отказал компании в аннулировании санкций Евросоюза. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.
«Мы будем продолжать подавать иски и оспаривать решение. Права десятков тысяч акционеров компании нарушены, наша прямая обязанность — защищать их интересы», — заявил М.Леонтьев.
М.Леонтьев добавил, что «Роснефть» никак не связана с политикой российского государства, поэтому на неё не должны налагаться санкции за действия страны.
«Компания не имеет отношения к политике, она занимается бизнесом и не оказывает влияния на принятие политических решений», — сказал он.
После введения Евросоюзом в 2014 санкций против «Роснефти» и ряда российских предприятий, компания подала иск в Европейский суд с требованием отмены санкций. 13 сентября Европейский суд отказал Роснефти в удовлетворении иска.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 12:07
Тяжела работа пресс-алкаше - с похмелюги нести какую-то пургу про санкции и интересы акционеров.
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 12:07
УСПЕХОВ ей в растрате Наших денег на эти "мероприятия" ...
kottigr1 13 сентября 2018 | 12:21
johnbmw: Почему же предателей из "Роснефти" ещё не судит Басманый суд.. !?... На полезные для всей России санкции замахнулись паразиты.. !
ostapbey 13 сентября 2018 | 12:10
Плохи дела Роснефти.... Раз вместо санкций вводят САНКСЦИЩИ...
Даже..
seryj_wolk 13 сентября 2018 | 12:20
ostapbey: Вероятность победы Роснефти в споре о санкциях равны нулю. Но, если деньги есть, то ума не надо.
aallttoo 13 сентября 2018 | 12:15
Уж как-то определились бы с трусами и крестиками.
То ли санкции нам на пользу
То ли снимитепожалста
svoi216 13 сентября 2018 | 12:17
Дурку включил этот секретарь рассчитанную на "патриотов"
tks 13 сентября 2018 | 12:17
Конечно, продолжит, надо же бабло миллионами списывать!
Ага, конечно, без указаний Фюрера Сеченская структура живет!
ura_123 13 сентября 2018 | 12:24
Мишка,у тебя в рукаве ещё есть спутниковые снимки,однако!
wojskowy Марек Качоровски 13 сентября 2018 | 12:29
Господин Леонтьев не надоело вам нести постоянно полную чепуху. Санкции наложены на Россию, получается по вашему, что Росснефть не является Государственным предприятием Российской Федерации или вы считаете, что Государство это берёзки, Волга и балет. Государство это люди проживающие в нём, заводы, фабрики и так далее. В школе-то хоть учились?