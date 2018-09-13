«Роснефть» продолжит отстаивать права, несмотря на то, что Европейский суд отказал компании в аннулировании санкций

«Роснефть» продолжит отстаивать свои права, несмотря на то, что Европейский суд отказал компании в аннулировании санкций Евросоюза. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Мы будем продолжать подавать иски и оспаривать решение. Права десятков тысяч акционеров компании нарушены, наша прямая обязанность — защищать их интересы», — заявил М.Леонтьев.

М.Леонтьев добавил, что «Роснефть» никак не связана с политикой российского государства, поэтому на неё не должны налагаться санкции за действия страны.

«Компания не имеет отношения к политике, она занимается бизнесом и не оказывает влияния на принятие политических решений», — сказал он.

После введения Евросоюзом в 2014 санкций против «Роснефти» и ряда российских предприятий, компания подала иск в Европейский суд с требованием отмены санкций. 13 сентября Европейский суд отказал Роснефти в удовлетворении иска.