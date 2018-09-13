Петров и Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля, дали интервью
Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, дали интервью RT. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Симоньян добавила, что Боширов и Петров максимально подробно ответили на вопросы, касающихся подозрений в их причастности к отравлению Скрипаля.
Комментарии64
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n27hb3675k 13 сентября 2018 | 12:40
Что, тараканы, неймется?) Нет ведь никакого терпения подождать интервью, переварить и высрать?) Надо авансом?)