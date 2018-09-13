Петров и Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля, дали интервью

Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, дали интервью RT. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Симоньян добавила, что Боширов и Петров максимально подробно ответили на вопросы, касающихся подозрений в их причастности к отравлению Скрипаля.