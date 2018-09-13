В аэропорту Челябинская пассажирский самолет столкнулся с погрузчиком. Пострадавших нет, самолет получил незначительные повреждения, — сообщает РИА. Росавиация проводит проверку вместе с региональной транспортной прокуратурой.

По данным источника портала URA.Ru, инцидент произошел с самолетом Сухой-СуперДжет-100 Аэрофлота. Пассажирам пришлось ждать новый самолет около шести часов.