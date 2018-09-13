Сотрудники уфимской Скорой пожаловались в прокуратуру и трудовую инспекцию на нарушение их трудовых прав
Главврач республиканской станции Скорой медицинской помощи Марат Зиганшин подписал приказ о полном сокращении сотрудников психиатрических выездных бригад, – написал в своем блоге один из лидеров медицинского профсоюза «Действие» Андрей Коновал. По его словам, в случае расформирования бригад более миллиона человек будут лишены оперативной психиатрической помощи.
Комментариев Минздрава Башкирии пока нет, — отмечает «Интерфакс».
Комментарии3
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democ 13 сентября 2018 | 12:01
Настоящие психические больные во власти, вот туда надо ездить!
hastings 13 сентября 2018 | 12:07
От этих психиатрических бригад один вред! Не нужны они, только людей беспокоят со своими уколами и смирительными рубашками.
wuwer 13 сентября 2018 | 12:33
Да, да ...надо быстрее психиаторов сокращать....
а то начнут вязать ненормальных, окопавшихся во власти и начальственных креслах