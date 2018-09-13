Сотрудники уфимской Скорой пожаловались в прокуратуру и трудовую инспекцию на нарушение их трудовых прав

Главврач республиканской станции Скорой медицинской помощи Марат Зиганшин подписал приказ о полном сокращении сотрудников психиатрических выездных бригад, – написал в своем блоге один из лидеров медицинского профсоюза «Действие» Андрей Коновал. По его словам, в случае расформирования бригад более миллиона человек будут лишены оперативной психиатрической помощи.

Комментариев Минздрава Башкирии пока нет, — отмечает «Интерфакс».