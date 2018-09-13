Член Центризбиркома Лихачев, назначенный в ЦИК в 2016 году по президентской квоте, написал заявление об отставке
Член Центризбиркома Василий Лихачев, назначенный в ЦИК в 2016 году по президентской квоте, написал заявление об отставке. Источники РБК объяснили это сложными отношениями с председателем ЦИКа Эллой Памфиловой.
Лихачев курирует международное направление в Центризбиркоме.
Комментарии1
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chapter_2 13 сентября 2018 | 12:14
Что делают в Центризбиркоме люди из "президентской квоты"? Избирательный процесс должен и может функционировать без вмешательства президента. Власть не должна участвовать в отборе властных кадров - это дело гражданского общества в лице граждан.