Следственный комитет опровергает информацию о допросе бывшего главы МЧС Владимира Пучкова. Новость, появившаяся в СМИ не соответствует действительности – Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе, — сказала «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.