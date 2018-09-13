Следственный комитет опровергает информацию о допросе бывшего главы МЧС Владимира Пучкова
Следственный комитет опровергает информацию о допросе бывшего главы МЧС Владимира Пучкова. Новость, появившаяся в СМИ не соответствует действительности – Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе, — сказала «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Комментарии1
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pusto1 13 сентября 2018 | 11:58
А допросите ка вы там друг друга с пристрастием, может и разберетесь во всех проблемах.