Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски нескольких российских компаний о необоснованности санкций Евросоюза. Иски подавали, в частности, Роснефть, Сбербанк, Внешэкономбанк.

Сегодня же Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции в отношении России. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.