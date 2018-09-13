Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски нескольких российских компаний о необоснованности санкций Евросоюза
Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски нескольких российских компаний о необоснованности санкций Евросоюза. Иски подавали, в частности, Роснефть, Сбербанк, Внешэкономбанк.
Сегодня же Совет ЕС продлил на полгода персональные санкции в отношении России. Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.
Комментарии5
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agamasat 13 сентября 2018 | 11:45
Может, наши граждане настолько тупые и реально не понимают причину санкций? Или это уже просто наглость, ошалевших от безнаказанности бандитов и мошенников?
astet 13 сентября 2018 | 12:23
agamasat: Не верят гейропейские суки тому,
что Путин очень миролюбивый?!!
Напрасно.
Он даже россиян,
отстаивающих их конституционные права,
разгоняет дубинками и нагайками
исключительно по причине
его небывалой доброты и миролюбия!!!
neyexo 13 сентября 2018 | 11:46
Неверный перевод - в данном случае это Европейский суд справедливости. т.е. буквальный перевод European Court of Justice
А вообще court of justice это суд общей юрисдикции
timwlad90 13 сентября 2018 | 12:27
neyexo: Неверный перевод - в данном случае это Европейский суд справедливости. т.е. буквальный перевод European Court of Justice
А вообще court of justice это суд общей юрисдикции
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Ну вообще то Евросоюз и США пытается устроить передел собственности в России в пользу западных акционеров и для этого устраивают саботаж деятельности российским компаниям выявив все слабости компаний и используя всех продажных диссидентов России в давлении на российские компании и правительство.А в России диссиденты это вся интеллигенция от домов культуры и местного совета в деревне до Большого Театра.
И только опять этих российских интеллигентов кинут как кинули в 1990тых,то те завопят патриотизме вставая страна органная,вставая на смертный бой... т тому подобную хрень собачью.А потом опять продадут как только опять жирком обрастать начнут.
Это на западе знают и потому они спокойны и нажимают на алчность российским интеллигентам и ждут когда те надавят на власти и компании продавая всё опять и снова за жвачку и джинсы.
И господин Шрёдер тоже вспомнит о своём истиннои арийском происхождении.
Вчера об этом на передаче Соловьёва во главе с господином Соловьёвым и Скобеевой с госпожой Стриженовой и господином Брилёвым говорили эти господа интеллигенция,как сдать страну и каких попов навязать чтобы народ не бунтовал .И определить размер лагерной пайки чтобы хватало сил работать по 16 часов.
В этом смысл всех санкций против России.
borodulin 13 сентября 2018 | 12:27
Последняя надежда на Басманный осталась