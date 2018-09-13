Главред RT Маргарита Симоньян утверждает, что Петров и Боширов нашли ее сами, позвонив на мобильный телефон

Главный редактор RT Маргарита Симоньян утверждает, что Александр Петров и Руслан Боширов нашли ее сами, позвонив на мобильный телефон. «Мой мобильный знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта», — написала Симоньян в Телеграм-канале. Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-нибудь другому, поскольку, по их словам, «знаюn ее по эфирам и читают ее социальные сети».

Интервью выйдет в эфир через несколько часов – сейчас его переводят на английский и другие языки.

Лондон обвиняет Петрова и Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Британские власти называют подозреваемых сотрудниками ГРУ.

Накануне президент путин заявил, что российские власти выяснили, что это за люди, Путин посоветовал им объявиться и поговорить со СМИ.