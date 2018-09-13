Главред RT Маргарита Симоньян утверждает, что Петров и Боширов нашли ее сами, позвонив на мобильный телефон
Главный редактор RT Маргарита Симоньян утверждает, что Александр Петров и Руслан Боширов нашли ее сами, позвонив на мобильный телефон. «Мой мобильный знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта», — написала Симоньян в Телеграм-канале. Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-нибудь другому, поскольку, по их словам, «знаюn ее по эфирам и читают ее социальные сети».
Интервью выйдет в эфир через несколько часов – сейчас его переводят на английский и другие языки.
Лондон обвиняет Петрова и Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Британские власти называют подозреваемых сотрудниками ГРУ.
Накануне президент путин заявил, что российские власти выяснили, что это за люди, Путин посоветовал им объявиться и поговорить со СМИ.
Комментарии84
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kaplan911 13 сентября 2018 | 12:28
Ржуууууунимагууууу.......
irinakingsize1 13 сентября 2018 | 12:35
Лежат вчера Петров и Боширов и думают:"Как жеж так? Нас , абсолютно гражданских лиц, в которых-то и ничего особенного, криминального нет, полощут все кому не лень, убийцами обзываются еще. "
__ А давай выступим на каком-нибудь федеральном канале. Президент сказал, что у нас каждый может прийти на госканал и отстоять свою честь, все честно рассказать и обличить хулителей.
__Хорошая, свежая мысль.Только давай лучше сначала к Маргарите Симоньян - говорят, у нее самый честный канал. У меня где-то и телефончик её был.
_Ладно, только не сейчас.Поворачивайся на бок, а то будешь всю ночь храпеть, как в Лондоне.Кстати, а че мы там делали?
__Нашел что спросить. Я че, помню? Спи давай....