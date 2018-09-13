Семь футболистов любительского клуба из Германии были отчислены из команды за фотографию с нацистским приветствием
Фото было сделано по инициативе одного из спонсоров клуба.
Энгин Арслан – этнический турок, который владеет собственным кафе – попросил игроков команды «1920 Мюль» сделать забавное фото. На котором семь из пятнадцати футболистов изобразили нацистский жест.
Арслан выложил фото в Facebook, но вскоре удалил публикацию. Тем не менее фотография дошла до руководителей клуба, которые приняли решение отчислить из команды провинившихся футболистов. А также прекратить сотрудничество со спонсором. Представитель клуба Марк Викенс отметил, что согласно нашим правилам мы не могли поступить по-другому. Позднее Арслан признал свою ошибку и извинился перед футболистами и клубом. Что, впрочем, не повлияло на жесткую позицию руководства.
В настоящие время эпизод расследует немецкая полиция, поскольку нацистские приветствия запрещены на территории Германии.
Комментарии7
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unprejudiced 13 сентября 2018 | 11:14
При этом удивительная вещь, сборная образования 404 (некогда Украина), играет в футболках с нацистским приветствием и её до сих пор не выкинули из международных футбольных организаций! Полагаю это не допустимо и немедленно эту ошибку надо исправить и исключить образование из всех международных турниров!
kotbajune 13 сентября 2018 | 11:24
Какие нацисты?
Поднятая рука - это древнеримское приветствие, - мол у нас в руке нет меча, мы пришли к вам с миром
хайль - так это древнеарийское хари, пожелание здоровья - хари Кришна, хари Рама
они не нацисты, они пацифисты
halifax 13 сентября 2018 | 11:36
unprejudiced: ну так обратись официально с этим предложением в "лигу сексуальных реформ"
Здесь тебе вряд-ли помогут.
alexander444 13 сентября 2018 | 12:10
unprejudiced: я понимаю Ваше негодование. Но не совсем все так. На футболках написано "Слава Украине". Продолжения приветствия нет, поэтому и не считается это нарушением. Т.к. если считать нацистским приветствием "Слава Украине", то тогда далеко можно зайти. Наши СМИ раздули из мухи слона.
Повторюсь: если бы на футболках было бы ниже написано - "Героям слава" тогда это можно было бы засчитать за лозунг украинских нацистов, сотрудничавших с Гитлером.
ematveev 13 сентября 2018 | 11:19
Не понял: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ПУБЛИКАЦИЮ?!? И это в ЕС?!?
Да не может быть! Это же возможно только в России?!?
Братья-либерасты, поясните ситуацию, а то я что-то не пойму...
polsan 13 сентября 2018 | 11:28
ematveev: Твои братья - либерасты тебе не объяснят, а я тебе скажу, что ты как всегда врёшь!!! )) В заметки нет того вранья, что ты указал в своём комментарии!!
ematveev 13 сентября 2018 | 12:16
polsan:
Вы тупой?
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Authorities are reportedly investigating all of them, with the Nazi salute banned in Germany
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Перевод нужен, или сами осилите?