Семь футболистов любительского клуба из Германии были отчислены из команды за фотографию с нацистским приветствием

Фото было сделано по инициативе одного из спонсоров клуба.

Энгин Арслан – этнический турок, который владеет собственным кафе – попросил игроков команды «1920 Мюль» сделать забавное фото. На котором семь из пятнадцати футболистов изобразили нацистский жест.

Арслан выложил фото в Facebook, но вскоре удалил публикацию. Тем не менее фотография дошла до руководителей клуба, которые приняли решение отчислить из команды провинившихся футболистов. А также прекратить сотрудничество со спонсором. Представитель клуба Марк Викенс отметил, что согласно нашим правилам мы не могли поступить по-другому. Позднее Арслан признал свою ошибку и извинился перед футболистами и клубом. Что, впрочем, не повлияло на жесткую позицию руководства.

В настоящие время эпизод расследует немецкая полиция, поскольку нацистские приветствия запрещены на территории Германии.