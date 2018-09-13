Петр Верзилов до сих пор находится в тяжелом состоянии
Петр Верзилов до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом «Эху» рассказала его подруга, участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Она добавила, что он был госпитализирован накануне.
Никульшина добавила, что врачи никому не сообщают предположительный диагноз и причины состояния Верзилова.
Комментарии14
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tv_victim 13 сентября 2018 | 11:13
Ну, в психиатрическом плане, он всегда был в тяжелом состоянии.
rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 11:20
Миллиард болельщиков футбола, которые смотрели финал ЧМ 2018, прокляли Петю-петушка и его активисток, вот испорченная карма и даёт о себе знать.
poluputing 13 сентября 2018 | 11:27
rpmcmurphy: т. е . травануть теперь кармой называется? Ну вы и выдумщик Патруся, небось расценки у вас по первой категории, коллеги не завидуют? А то глядите как бы вас кармически не траванули, как в Таганроге, посредством кулера
poluputing 13 сентября 2018 | 11:23
tv_victim: по фотографии лечите? Яйцами выкатываете? Аферюга
skull___ 13 сентября 2018 | 11:16
Кули, тут думать. Хомячки уже все расследовали-отравил Путин...
poluputing 13 сентября 2018 | 11:20
skull___: а чего тут расследовать, Путин не Путин, фашиков, желающих порезвиться и без него хватает. Вот вы, например, чего далеко ходить. Через пару часов "Петрова с Бошировым" покажут.
unprejudiced 13 сентября 2018 | 11:27
видать с укропостана привезенную бурячиху выпил, а там каклы за неимением средств чего только не кладут, и вот итог - отравление алкоголем.
poluputing 13 сентября 2018 | 11:40
unprejudiced: В Украине средняя з\п молодого спеца 7 тыс грн., а в Рассее 21. Где разница , сынок? Вот только про Москву не надо
alexander444 13 сентября 2018 | 12:05
poluputing: т.е. в переводе на рубли 7 тыс. грн. получается 17 тыс. рублей, а в России 21 тысяча. И что Вы этим хотели сказать? Что в России з/п больше?
curhatuy6 13 сентября 2018 | 11:29
Юрий Щекочихин тоже в течении 3 дней ушел от неизвестной болезни...
cromwel 13 сентября 2018 | 11:32
А почему никто не скажет что отравить его могли его американские хозяева, чтобы лижний раз подставить Россию? А? Ведь накануне по словам жены, он встречался с друзьями.
andreyoo 13 сентября 2018 | 11:37
Вот когда Кара-мурза травился еще про Новичок не знали. Поэтому все гадали, чем же его отравили гэбня.
Когда он выпьет какую-н. гадость в третий раз ни у кого сомнений не будет, Новичок.
andreyoo 13 сентября 2018 | 11:40
А вообще если почитать его симптомы, просто тут не указывают, похоже на наркотический передоз. Поэтому друзья и не сразу вызвали скорую, думали отпустит. И сейчас уйдут в отказ.
good_sky 13 сентября 2018 | 12:17
Награда нашла героя!