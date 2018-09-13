Петр Верзилов до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом «Эху» рассказала его подруга, участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Она добавила, что он был госпитализирован накануне.

Никульшина добавила, что врачи никому не сообщают предположительный диагноз и причины состояния Верзилова.