Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Ограничения в отношении 155 физических лиц и 44 организации будут действовать до середины марта.
Совет ЕС не видит причин для смягчения санкционного режима – действия российской стороны по-прежнему угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, в связи с этим ограничительные меры продлеваются на полгода, отметили в Брюсселе. Напомню, что персональные санкции против России ввели в марте 2014 года, после референдума в Крыму, и каждый раз продлевали на полгода. Список постепенно пополнялся новыми фамилиями. В нем в частности фигурируют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, журналист Дмитрий Киселев и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Им запрещается въезд в Евросоюз, а их активы на территории ЕС заморожены. Помимо индивидуальных ограничительных мер против России также действуют рестрикции в отношении отдельных секторов экономики и санкции «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя».
В преддверии продления ограничительных мер в российском МИДе заявили, что в Москве не будут обращать на них внимание, поскольку это решение в Евросоюзе принимается автоматически, даже без обсуждения.
Комментарии3
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hiryrg 13 сентября 2018 | 11:23
Зачем? Нам и так плохо...
stalker88 13 сентября 2018 | 11:40
hiryrg: Вам-то либерастам чем плохо? Сыра французского хотца?
А людям "до лампочки" их санкции...
Да и "матвиенки" и "рогозины" думаю тоже не бедствуют...
Гейропа постреляет-постреляет себе в ногу, и поползет в Кремль за "мировой"...
Глядя как Китайцы их (возможное) бабло на бизнесе в России наваривают...
glotze7 13 сентября 2018 | 11:33
Уважаяма редакция, индивидуальные санкции не могут быть ни против России, ни против Гондураса. Они - против персон. :) Учите алфавит, блин.