Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Ограничения в отношении 155 физических лиц и 44 организации будут действовать до середины марта.

Совет ЕС не видит причин для смягчения санкционного режима – действия российской стороны по-прежнему угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, в связи с этим ограничительные меры продлеваются на полгода, отметили в Брюсселе. Напомню, что персональные санкции против России ввели в марте 2014 года, после референдума в Крыму, и каждый раз продлевали на полгода. Список постепенно пополнялся новыми фамилиями. В нем в частности фигурируют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, журналист Дмитрий Киселев и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Им запрещается въезд в Евросоюз, а их активы на территории ЕС заморожены. Помимо индивидуальных ограничительных мер против России также действуют рестрикции в отношении отдельных секторов экономики и санкции «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя».

В преддверии продления ограничительных мер в российском МИДе заявили, что в Москве не будут обращать на них внимание, поскольку это решение в Евросоюзе принимается автоматически, даже без обсуждения.