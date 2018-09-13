Суд ЕС в Люксембурге признал законными санкции в отношении Роснефти
Суд ЕС в Люксембурге признал законными санкции в отношении Роснефти. Компании отказано в удовлетворении иска об отмене ограничительных мер, — сообщает РИА.
Аналогичные иски продавали Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк и еще несколкьо российских компаний. Им также отказано.
Комментарии6
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rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 11:17
Суд ЕС в Люксембурге признал законными санкции в отношении Роснефти...
Все думающие люди знают, что суды на западе продажные и политизированные.
exev 13 сентября 2018 | 11:22
rpmcmurphy: Ты главное не останавливайся, я по тебе доклад готовлю про патологию
rihard 13 сентября 2018 | 11:23
rpmcmurphy: С Российскими не перепутал?
polsan 13 сентября 2018 | 11:25
rpmcmurphy: а ты тролль не бойся: все думающие люди знают, что тебя будут судить в Басманном суде Москвы, за разжигание межнациональной розни и оскорбления чести и достоинства. Там уж тебе воздадут по заслугам! ))
platonnekafrin 13 сентября 2018 | 11:22
На Люксембург есть суд Басманный и есть еще Усть -лабинский. Есть в Гусь Хрустальном мировой судья. Есть даже в Грозном что-то. У нас огромная страна - "восьмушка суши" и в ней судов как грязи!
sergirusso 13 сентября 2018 | 11:33
У СИЛЬНОГО ВСЕГДА БЕССИЛЬНЫЙ ВИНОВАТ, А ПЛЕШЬ ТО ОПУСТИЛИ НА МАЙДАНЕ...