Суд ЕС в Люксембурге признал законными санкции в отношении Роснефти. Компании отказано в удовлетворении иска об отмене ограничительных мер, — сообщает РИА.

Аналогичные иски продавали Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк и еще несколкьо российских компаний. Им также отказано.