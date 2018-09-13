Главред RТ объявила о том, что через несколько часов выйдет интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым
Главный редактор телеканала RТ Маргарита Симоньян объявила о том, что через несколько часов в эфир выйдет интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Британские власти обвиняют их в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Накануне президент Путин объявил, что в Кремле «знают, что это за люди»
Путин также выразил надежду, что «эти люди сами появятся и обо всем расскажут. Это будет лучше для всех». «Пускай они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации», — добавил президент.
Комментарии60
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bi6f00t 13 сентября 2018 | 11:47
Поржем.
beobachter 13 сентября 2018 | 11:58
Путин волшебник, ещё квалифицированнее, чем Чуров. Только он попросил Петрова и Боширова появиться в СМИ, а уже готово интервью с ними. Захарова, целую неделю объяснявшая, почему их не могут найти, публично опозорена Путиным и Маргошей....
alexander444 13 сентября 2018 | 12:12
Берем попкорн и ждем. Думаю будет что-то вроде: мы бизнесмены ,нас пригласили на встречу в Солсбери, в первый день встреча сорвалась, перенесли на следующий день, на следующий день тоже сорвалось и мы "не солоно хлебавши" отчалии в Москву
cypher 13 сентября 2018 | 12:21
Только rt, только хардкор. Кто же ещё может разъяснить пенсионэрам, что англосаксы нарочно оболгали одного из тысяч невинных Александров Петровых, проживающих на территории Рашки?
И интересно, это того Петрова выпустят, который химик, и который никогда за границей не был? Или его побоятся, артистом заменят?...