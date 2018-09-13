Главред RТ объявила о том, что через несколько часов выйдет интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым

Главный редактор телеканала RТ Маргарита Симоньян объявила о том, что через несколько часов в эфир выйдет интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Британские власти обвиняют их в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.



Накануне президент Путин объявил, что в Кремле «знают, что это за люди»

Путин также выразил надежду, что «эти люди сами появятся и обо всем расскажут. Это будет лучше для всех». «Пускай они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации», — добавил президент.