Участница Pussy Riot Никульшина допустила, что причиной тяжелого состояния Верзилова может быть «вмешательство извне»

Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина допустила, что причиной тяжелого состояния издателя «Медиазоны» Петра Верзилова может быть «вмешательство извне». Такое предположение она высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не исключаю такой возможности, что это связано с вмешательством извне», — сказала она.

По словам В.Никульшиной, состояние П.Верзилова до сих пор остается тяжелым. «Новостей пока нет, я еду в больницу, врачи говорят, что состояние тяжелое, и пока никакой новой информации не дают», — сказала она.

11 сентября Петра Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. По ее словам, после того, как они вышли из Басманного районного суда Москвы, где рассматривалось административное дело против нее, ему стало плохо.

«К вечеру ему стало становиться все хуже, он терял зрение, стало темнеть в глазах. Мы списывали это на усталость. Но потом стало становиться еще хуже, стал терять речь, уже не узнавал меня, не реагировал на просьбы, на слова врачей», — рассказала В.Никульшина.

По ее словам, раньше такого с П.Верзиловым ничего подобного не происходило. Также она отметила, что никаких веществ и алкогольных напитков накануне он не употреблял, «пил только кофе».

По мнению В.Никульшиной, сейчас рано делать какие-то предположения по поводу диагноза, необходимо дождаться результатов анализов и заключения врачей.