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10:30, 13 сентября 2018

Главред Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с  Александром Петровым и  Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в  отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Не знаю, с  кем вы  провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и  Бошировым. Не  шучу. Каминг сун»,  — написала Симоньян в  своем Telegram-канале.

Комментарии

49

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kottigr1 13 сентября 2018 | 10:39

5 сентября были выпущены международные запросы Интерпола, с заявлением о задержании подозреваемых, Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Скотленд-Ярд подозревает в совершении преступления по отношению Сергея Скрипаля и его дочери.

Russia Today хочет сдать подозреваемых полиции или проявляет соучастие в их возможном преступлении ?

danko1 13 сентября 2018 | 10:43

kottigr1: Ну видно, что этому каналу, в связи с его репутацией, терять уже нечего.
Даже каналы ЦТ побоялись явную ложь демонстрировать.
И это уже о многом говорит.

vladimirgornitsky 13 сентября 2018 | 10:55

danko1:
По каналам ЦТ просто скажут "настамнебыло", не вдаваясь в подробности. Электорату этого достаточно. А RT заграница смотрит. Якобы. Другое дело, что никто этому там не поверит, тем более - после такой длительной подготовки. Чтобы сказать правду, готовиться не надо.

kryimzdick 13 сентября 2018 | 10:44

kottigr1: Раз Симонянша, значит брехня. Этот петров и башаров что, вобще не расстаются?

arye_11 13 сентября 2018 | 10:45

kottigr1:
Ай-яй-яй...
Уж не те ли это Петров и Боширов, пр упоминании которых Мария Захарова ехидно рассмеялась и сказала, что она и знать таких не знает и не морочьте ей, мол, голову.

rus 13 сентября 2018 | 10:45

kottigr1: ...Скотленд-Ярд подозревает в совершении преступления по отношению Сергея Скрипаля и его дочери.


Имеется в виду похищение российских подданных - Скрипалей на территории великобритании?

igorrrpadlowitchs 13 сентября 2018 | 11:03

rus: судя по вашим комментариям, вас , вообще, инопланетяне похититли! И моск заменили на вату!

pro_hanov 13 сентября 2018 | 10:46

kottigr1: Из передачи мы узнаем, что Петров и Боширов ездили в Англию за монетами, но магазин был закрыт. Да и вообще у них 100% алиби - они весь день были на службе. Это может подтвердить всё руководство ГРУ, к которому Петров и Боширов никакого отношения не имеют. А флакон им подбросил Ходорковский, а может даже Березовский.

igorrrpadlowitchs 13 сентября 2018 | 11:01

kottigr1: вопросы и ответы и были составлены на этой помойке, так что двум 'невиуномным' придётся только открывать рот , по шпаргалке!

andrewm 13 сентября 2018 | 10:40

Цирк на дротi продовжується

ss2020 13 сентября 2018 | 10:41

очень интересно... а говорили они геи...!)))

tv_victim 13 сентября 2018 | 10:41

Видно, текст выучен, речь отрепетирована, борода наклеена. Можно выпускать служивого под камеру.

rus 13 сентября 2018 | 10:48

tv_victim: ...Видно, текст выучен, речь отрепетирована, борода наклеена...


:-)) Вот! У Путина и педерасты текст выучили за неделю, а у Мэй Скрипали уже полгода никак не могут связать и одного предложения.

alex_melnikov Алексей Мельников 13 сентября 2018 | 10:41

Где же еще, как не на доверенной "Тудейной Рашке". "Жги, жги, жги, жги!"

rus 13 сентября 2018 | 10:52

alex_melnikov: ...Где же еще, как не на доверенной "Тудейной Рашке"...


А похищенных правительством Англии российских подданных - Скрипалей нет ни в одном СМИ даже на CNN.

alex_melnikov Алексей Мельников 13 сентября 2018 | 10:55

rus:

Вы - портянки и есть "подданные" майора Путина. Он вас достает из чумодана, накупил на годы вперед на падающий деревянный.

rus 13 сентября 2018 | 10:59

alex_melnikov: ...Вы - портянки...


:-))) Сильный аргумент, особенно обнадеживает - ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, за ним большое будущее у Яблока. А когда-то, я Гришу уважал и руку подавал...

gennady_77 13 сентября 2018 | 11:05

rus: гриша по сей день плачет от обиды, что вы ему больше не подаете руку

zik14 13 сентября 2018 | 11:03

alex_melnikov: Какие нынче убойные аргументы у борцов за народное щщастье))

eduard53 13 сентября 2018 | 10:41

По отмашке самозванца двум гражданским чувачкам с "новичком" совершенно случайно подвернулось какое-нить СМИ, коим оказалось кремлядская врашка-тудей ...

ivfn 13 сентября 2018 | 10:49

eduard53:
Что мешало Венедиктову это сделать. Жлобство. Любое интервью денег стоит.

kottigr1 13 сентября 2018 | 10:55

ivfn: Что мешало Венедиктову это сделать. Жлобство. Любое интервью денег стоит.
---------------------------------------------------------------
Вы правы.. Интервью с уголовниками-убийцами, находящимися в розыске очень дорого стоит.. для приличного журналиста.

pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 11:02

kottigr1: находящимися в розыске
_______________________________
Кто конкретно и когда их в розыск обьявил?

grishakras 13 сентября 2018 | 10:42

Щито белыми нитками. Даже хитрая толстушка не сможет чёрное , так назвать белым, чтобы поверили.

platonnekafrin 13 сентября 2018 | 10:44

Покажут три спины, а один гундявый голос будет гадить в мозг смотрящим и внушать, что британцы снова обделались?

piterjanis 13 сентября 2018 | 10:45

Значит "умоется" наша демшиза и Английские власти

gonduras_on_colima 13 сентября 2018 | 10:51

piterjanis: // Значит "умоется" наша демшиза и Английские власти //
Скорей ты уspёшься вместе с твоими хозяевами, клоун в портянках.
Кстати, как их нашли-то, без отпечатков?
И где эти гражданские были, когда их рожи в миллиардах экземпляров публиковали на первых страницах ведущие мировые СМИ, причём вовсе не с целью вручить нобелевскую премию?
Учи матчасть, подросток умственный.

piterjanis 13 сентября 2018 | 10:53

gonduras_on_colima: поскачи-поскачи

andreygo 13 сентября 2018 | 10:45

А пока идут репетиции

tv_victim 13 сентября 2018 | 10:49

andreygo: И грим сохнет.... Прикольно будет, если англичане скажут, что это была деза с целью проверить реакцию РФ, а потом представят реальных подозреваемых с именами, паспортами, родословной и т.п....

allasc 13 сентября 2018 | 10:46

ну наконецто текст выучили... неужели нельзя людей подбирать получше???? заждались

ivfn 13 сентября 2018 | 10:51

allasc:
//ну наконецто текст выучили..//
А если бы Венедиктов опередил и первый пригласил бы их,то чтобы вы сказали? МДА!!!!!

polsan 13 сентября 2018 | 10:47

Симоньян девушка серьёзная, ей можно верить на слово и раз сказала что провела вечер с Петровым и Бошировым, значит так и было. Только почему откладывается на Каминг сун, могла бы ведь и "брейкинг ньюз" сделать, новость то какая, особенная.

unprejudiced 13 сентября 2018 | 10:48

Итак, новая жертва украинских средств массовой дезинформации — журналист и видеоблогер Анатолий Шарий.

О его убийстве не только сообщили украинские интернет-издания, они же и провели молниеносное расследование. Виноватой назначена — кто бы вы думали? Правильно! Россия.

Каким образом был «умерщвлён» самый знаменитый на сегодняшний день украинский журналист и почему он показал всем гардеробную с одеждой супруги и своими вещами — обо всём этом в новых видео Анатолия.

vserg 13 сентября 2018 | 10:49

А в прямом эфире перед независимой прессой - слабО? :)

pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 10:52

vserg: А в прямом эфире перед независимой прессой - слабО? :)
________________________________________________
Ещё бы такая пресса была...

zik14 13 сентября 2018 | 11:05

vserg: огласите весь список пжжжалса (с)... свободной прессы))))

ss2020 13 сентября 2018 | 10:50

а МАЛАХОВ будет...!???)))

golfinder 13 сентября 2018 | 10:51

Версия будет такая. Приехали в Англию по бизнесу. Партнёр пригласил на встречу ,но что то не получилось первый раз. Перенесли на завтра. В назначенное время ждали его у дома ,но он не опять не пришел.

(комментарий скрыт)

pugachev_valery 13 сентября 2018 | 10:52

Вопросы Симонян можно заранее опубликовать на сайте Кремля? Заодно и ответы этих ГРУшников - зачем мучиться и смотреть этот спектакль?
Может, по первым каналам ТВ показали бы в своём шоу с участием хотя бы одного из участников-не-крикунов: А. Венедиктова, Д. Муратова, Е. Альбац, С. Кучера, Л. Гозмана, М. Веллера, Ю. Латыниной, С. Пархоменко? Естественно, давая им задавать вопросы этим горе-героям скрытного фронта, а не для простого присутствия и закрикивания их постоянным составом шоуменов - Маркиным, Шахназаровым, Третьяковым и другими клоунами!

pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 11:04

pugachev_valery: А. Венедиктова, Д. Муратова, Е. Альбац, С. Кучера, Л. Гозмана, М. Веллера, Ю. Латыниной, С. Пархоменко
_________________________________________
Эти то тут при каких делах?

vladimirgornitsky 13 сентября 2018 | 10:53

То есть иностранных журналистов к ним подпускать не собираются. Выпустят со своими пропагандистами с RT, с готовыми отрепетированными ответами на заранее составленные вопросы. Все правильно. Сeдя по тому, как они сработали в Солсбери, явно не хватит им ума на каверзные вопросы иностранцев экспромтом отвечать.
Другое дело, на кого это все рассчитано? Заграницу таким способом, естественно, не убедишь, а устраивать ради своих - какой смысл?

sauter 13 сентября 2018 | 10:55

Фотосессия Петрова и Боширова напоминает как в своё на камерах засветились братья Царнаевы на Бостонском марафоне.

sauter 13 сентября 2018 | 10:57

(как в своё время)

zolingen 13 сентября 2018 | 10:56

Кому интересны эти подставные люди?

scroodge 13 сентября 2018 | 10:56

Надеюсь, о дезактивации гостей позаботилась?

ss2020 13 сентября 2018 | 10:57

ШОУ петрова и васечкина, ведёт сьямонян...лучше бы шахназаров!)))

pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 11:00

ss2020: Шоу Мэй против шоу Симоньян! Прикольно.

jamba 13 сентября 2018 | 10:59

Самое любопытное, это не интервью с двумя этими типами, с ними все ясно и так! А ТЕЛЕФОННЫЙ трафик звонков самой Симоньян. Хотя бы, за вчерашний день? Бьюсь об заклад, что 1-е место, по количеству звонков, это звонки От и На телефоны А.Громова ( 1-й зам главы АП, куратор и цензор всех электронных СМИ); затем (вероятнее всего!), звонки от "товарищей" из "конторы"!;))))))) А как вы хотите, "Фэйк-ньюс" так и работает;)))

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