Главред Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Комментарии49
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kottigr1 13 сентября 2018 | 10:39
5 сентября были выпущены международные запросы Интерпола, с заявлением о задержании подозреваемых, Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Скотленд-Ярд подозревает в совершении преступления по отношению Сергея Скрипаля и его дочери.
Russia Today хочет сдать подозреваемых полиции или проявляет соучастие в их возможном преступлении ?
danko1 13 сентября 2018 | 10:43
kottigr1: Ну видно, что этому каналу, в связи с его репутацией, терять уже нечего.
Даже каналы ЦТ побоялись явную ложь демонстрировать.
И это уже о многом говорит.
vladimirgornitsky 13 сентября 2018 | 10:55
danko1:
По каналам ЦТ просто скажут "настамнебыло", не вдаваясь в подробности. Электорату этого достаточно. А RT заграница смотрит. Якобы. Другое дело, что никто этому там не поверит, тем более - после такой длительной подготовки. Чтобы сказать правду, готовиться не надо.
kryimzdick 13 сентября 2018 | 10:44
kottigr1: Раз Симонянша, значит брехня. Этот петров и башаров что, вобще не расстаются?
arye_11 13 сентября 2018 | 10:45
kottigr1:
Ай-яй-яй...
Уж не те ли это Петров и Боширов, пр упоминании которых Мария Захарова ехидно рассмеялась и сказала, что она и знать таких не знает и не морочьте ей, мол, голову.
rus 13 сентября 2018 | 10:45
kottigr1: ...Скотленд-Ярд подозревает в совершении преступления по отношению Сергея Скрипаля и его дочери.
Имеется в виду похищение российских подданных - Скрипалей на территории великобритании?
igorrrpadlowitchs 13 сентября 2018 | 11:03
rus: судя по вашим комментариям, вас , вообще, инопланетяне похититли! И моск заменили на вату!
pro_hanov 13 сентября 2018 | 10:46
kottigr1: Из передачи мы узнаем, что Петров и Боширов ездили в Англию за монетами, но магазин был закрыт. Да и вообще у них 100% алиби - они весь день были на службе. Это может подтвердить всё руководство ГРУ, к которому Петров и Боширов никакого отношения не имеют. А флакон им подбросил Ходорковский, а может даже Березовский.
igorrrpadlowitchs 13 сентября 2018 | 11:01
kottigr1: вопросы и ответы и были составлены на этой помойке, так что двум 'невиуномным' придётся только открывать рот , по шпаргалке!
andrewm 13 сентября 2018 | 10:40
Цирк на дротi продовжується
ss2020 13 сентября 2018 | 10:41
очень интересно... а говорили они геи...!)))
tv_victim 13 сентября 2018 | 10:41
Видно, текст выучен, речь отрепетирована, борода наклеена. Можно выпускать служивого под камеру.
rus 13 сентября 2018 | 10:48
tv_victim: ...Видно, текст выучен, речь отрепетирована, борода наклеена...
:-)) Вот! У Путина и педерасты текст выучили за неделю, а у Мэй Скрипали уже полгода никак не могут связать и одного предложения.
alex_melnikov Алексей Мельников 13 сентября 2018 | 10:41
Где же еще, как не на доверенной "Тудейной Рашке". "Жги, жги, жги, жги!"
rus 13 сентября 2018 | 10:52
alex_melnikov: ...Где же еще, как не на доверенной "Тудейной Рашке"...
А похищенных правительством Англии российских подданных - Скрипалей нет ни в одном СМИ даже на CNN.
alex_melnikov Алексей Мельников 13 сентября 2018 | 10:55
rus:
Вы - портянки и есть "подданные" майора Путина. Он вас достает из чумодана, накупил на годы вперед на падающий деревянный.
rus 13 сентября 2018 | 10:59
alex_melnikov: ...Вы - портянки...
:-))) Сильный аргумент, особенно обнадеживает - ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, за ним большое будущее у Яблока. А когда-то, я Гришу уважал и руку подавал...
gennady_77 13 сентября 2018 | 11:05
rus: гриша по сей день плачет от обиды, что вы ему больше не подаете руку
zik14 13 сентября 2018 | 11:03
alex_melnikov: Какие нынче убойные аргументы у борцов за народное щщастье))
eduard53 13 сентября 2018 | 10:41
По отмашке самозванца двум гражданским чувачкам с "новичком" совершенно случайно подвернулось какое-нить СМИ, коим оказалось кремлядская врашка-тудей ...
ivfn 13 сентября 2018 | 10:49
eduard53:
Что мешало Венедиктову это сделать. Жлобство. Любое интервью денег стоит.
kottigr1 13 сентября 2018 | 10:55
ivfn: Что мешало Венедиктову это сделать. Жлобство. Любое интервью денег стоит.
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Вы правы.. Интервью с уголовниками-убийцами, находящимися в розыске очень дорого стоит.. для приличного журналиста.
pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 11:02
kottigr1: находящимися в розыске
_______________________________
Кто конкретно и когда их в розыск обьявил?
grishakras 13 сентября 2018 | 10:42
Щито белыми нитками. Даже хитрая толстушка не сможет чёрное , так назвать белым, чтобы поверили.
platonnekafrin 13 сентября 2018 | 10:44
Покажут три спины, а один гундявый голос будет гадить в мозг смотрящим и внушать, что британцы снова обделались?
piterjanis 13 сентября 2018 | 10:45
Значит "умоется" наша демшиза и Английские власти
gonduras_on_colima 13 сентября 2018 | 10:51
piterjanis: // Значит "умоется" наша демшиза и Английские власти //
Скорей ты уspёшься вместе с твоими хозяевами, клоун в портянках.
Кстати, как их нашли-то, без отпечатков?
И где эти гражданские были, когда их рожи в миллиардах экземпляров публиковали на первых страницах ведущие мировые СМИ, причём вовсе не с целью вручить нобелевскую премию?
Учи матчасть, подросток умственный.
piterjanis 13 сентября 2018 | 10:53
gonduras_on_colima: поскачи-поскачи
andreygo 13 сентября 2018 | 10:45
А пока идут репетиции
tv_victim 13 сентября 2018 | 10:49
andreygo: И грим сохнет.... Прикольно будет, если англичане скажут, что это была деза с целью проверить реакцию РФ, а потом представят реальных подозреваемых с именами, паспортами, родословной и т.п....
allasc 13 сентября 2018 | 10:46
ну наконецто текст выучили... неужели нельзя людей подбирать получше???? заждались
ivfn 13 сентября 2018 | 10:51
allasc:
//ну наконецто текст выучили..//
А если бы Венедиктов опередил и первый пригласил бы их,то чтобы вы сказали? МДА!!!!!
polsan 13 сентября 2018 | 10:47
Симоньян девушка серьёзная, ей можно верить на слово и раз сказала что провела вечер с Петровым и Бошировым, значит так и было. Только почему откладывается на Каминг сун, могла бы ведь и "брейкинг ньюз" сделать, новость то какая, особенная.
unprejudiced 13 сентября 2018 | 10:48
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vserg 13 сентября 2018 | 10:49
А в прямом эфире перед независимой прессой - слабО? :)
pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 10:52
vserg: А в прямом эфире перед независимой прессой - слабО? :)
________________________________________________
Ещё бы такая пресса была...
zik14 13 сентября 2018 | 11:05
vserg: огласите весь список пжжжалса (с)... свободной прессы))))
ss2020 13 сентября 2018 | 10:50
а МАЛАХОВ будет...!???)))
golfinder 13 сентября 2018 | 10:51
Версия будет такая. Приехали в Англию по бизнесу. Партнёр пригласил на встречу ,но что то не получилось первый раз. Перенесли на завтра. В назначенное время ждали его у дома ,но он не опять не пришел.
pugachev_valery 13 сентября 2018 | 10:52
Вопросы Симонян можно заранее опубликовать на сайте Кремля? Заодно и ответы этих ГРУшников - зачем мучиться и смотреть этот спектакль?
Может, по первым каналам ТВ показали бы в своём шоу с участием хотя бы одного из участников-не-крикунов: А. Венедиктова, Д. Муратова, Е. Альбац, С. Кучера, Л. Гозмана, М. Веллера, Ю. Латыниной, С. Пархоменко? Естественно, давая им задавать вопросы этим горе-героям скрытного фронта, а не для простого присутствия и закрикивания их постоянным составом шоуменов - Маркиным, Шахназаровым, Третьяковым и другими клоунами!
pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 11:04
pugachev_valery: А. Венедиктова, Д. Муратова, Е. Альбац, С. Кучера, Л. Гозмана, М. Веллера, Ю. Латыниной, С. Пархоменко
_________________________________________
Эти то тут при каких делах?
vladimirgornitsky 13 сентября 2018 | 10:53
То есть иностранных журналистов к ним подпускать не собираются. Выпустят со своими пропагандистами с RT, с готовыми отрепетированными ответами на заранее составленные вопросы. Все правильно. Сeдя по тому, как они сработали в Солсбери, явно не хватит им ума на каверзные вопросы иностранцев экспромтом отвечать.
Другое дело, на кого это все рассчитано? Заграницу таким способом, естественно, не убедишь, а устраивать ради своих - какой смысл?
sauter 13 сентября 2018 | 10:55
Фотосессия Петрова и Боширова напоминает как в своё на камерах засветились братья Царнаевы на Бостонском марафоне.
sauter 13 сентября 2018 | 10:57
(как в своё время)
zolingen 13 сентября 2018 | 10:56
Кому интересны эти подставные люди?
scroodge 13 сентября 2018 | 10:56
Надеюсь, о дезактивации гостей позаботилась?
ss2020 13 сентября 2018 | 10:57
ШОУ петрова и васечкина, ведёт сьямонян...лучше бы шахназаров!)))
pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 11:00
ss2020: Шоу Мэй против шоу Симоньян! Прикольно.
jamba 13 сентября 2018 | 10:59
Самое любопытное, это не интервью с двумя этими типами, с ними все ясно и так! А ТЕЛЕФОННЫЙ трафик звонков самой Симоньян. Хотя бы, за вчерашний день? Бьюсь об заклад, что 1-е место, по количеству звонков, это звонки От и На телефоны А.Громова ( 1-й зам главы АП, куратор и цензор всех электронных СМИ); затем (вероятнее всего!), звонки от "товарищей" из "конторы"!;))))))) А как вы хотите, "Фэйк-ньюс" так и работает;)))