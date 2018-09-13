Главред Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.