Пожарные ликвидировали возгорание на территории Новоусманского лесничества и военного полигона в Воронежской области
Пожарные ликвидировали возгорание на территории Новоусманского лесничества и военного полигона в Воронежской области, — сообщает МЧС.
Пожар возник два дня назад, он распространился на площади 150 гектаров. К тушению привлекались самолеты и вертолеты, которые сбросили более 200 тонн воды.
Комментарии1
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y3emen1 13 сентября 2018 | 10:41
опять бомбануло?