Пожарные ликвидировали возгорание на территории Новоусманского лесничества и военного полигона в Воронежской области, — сообщает МЧС.

Пожар возник два дня назад, он распространился на площади 150 гектаров. К тушению привлекались самолеты и вертолеты, которые сбросили более 200 тонн воды.