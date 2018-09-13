В Сальвадоре суд приговорил бывшего президента страны Антонио Сака к 10 годам тюрьмы после того, как он признался в растрате более 300 миллионов долларов государственных средств.

Также экс-президенту назначили штраф в 260 миллионов долларов. Кроме того, к тюремному заключению приговорены шесть бывших министров правительства – их признали виновными в коррупционной деятельности.