В Калининградской области на трех участках отменены результаты довыборов в Госдуму 9 сентября из-за нарушений

Как сообщает «Интерфакс», Избирком передал в Следственный комитет фрагменты видеозаписи так называемой «карусели» – одни и те же люди проголосовали несколько раз.

В Калининградской области на довыборах в Госдуму победил «единоросс», бывший мэр Калининграда Александр Ярошук. Явка на выборах составила чуть больше 20%.