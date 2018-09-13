В Калининградской области на трех участках отменены результаты довыборов в Госдуму 9 сентября из-за нарушений
Как сообщает «Интерфакс», Избирком передал в Следственный комитет фрагменты видеозаписи так называемой «карусели» – одни и те же люди проголосовали несколько раз.
В Калининградской области на довыборах в Госдуму победил «единоросс», бывший мэр Калининграда Александр Ярошук. Явка на выборах составила чуть больше 20%.
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