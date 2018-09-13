Защита Виктора Януковича готовит документы с доказательствами преступлений властей Украины для передачи в Гаагу

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича готовит документы с доказательствами преступлений действующей власти для передачи в Гаагский трибунал, Департамент юстиции США и европейские страны, которые выступают гарантом соглашения об урегулировании кризиса на Украине 2014 года. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк – он представляет интересы бывшего президента.

Сегодня в суде Киева запланировано очередное заседание по делу Януковича, который обвиняется по нескольким статьям 3угловного кодекса Украины, в том числе, в государственной измене, — сообщает ТАСС.