Защита Виктора Януковича готовит документы с доказательствами преступлений властей Украины для передачи в Гаагу
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича готовит документы с доказательствами преступлений действующей власти для передачи в Гаагский трибунал, Департамент юстиции США и европейские страны, которые выступают гарантом соглашения об урегулировании кризиса на Украине 2014 года. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк – он представляет интересы бывшего президента.
Сегодня в суде Киева запланировано очередное заседание по делу Януковича, который обвиняется по нескольким статьям 3угловного кодекса Украины, в том числе, в государственной измене, — сообщает ТАСС.
Комментарии12
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vilingrad 13 сентября 2018 | 10:36
Смотри-ка, гопник еще шевелит...ся:)
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 10:41
они решили в Гааге "вечер Юмора" устроить?????
kaputvsemu 13 сентября 2018 | 10:50
Януковощ вышел вышел на охоту.
Люди, берегите шапки!
igorrrpadlowitchs 13 сентября 2018 | 10:55
vilingrad: этот гопник просто в очередной раз выполз из подворотни, пёрднул и опять забился. Действует точно также, как и его хозяева из Кремля!
igorrrpadlowitchs 13 сентября 2018 | 10:58
vilingrad: Что за пьяные выходки? Я на вас жалобу подам! Коллективную!
kottigr1 13 сентября 2018 | 10:36
Плакала корова,
выменем качая
Языком шершавым
слезы утирая
Мальчика распяли
Снегирей убили
Повезло лишь бабке -
Удовлетворили....
eduard53 13 сентября 2018 | 10:44
А про себя, скромняг - Вовика и Янека, наверняка, Гааге ни слова ...
tv_victim 13 сентября 2018 | 10:45
"Я на вас в международный суд подам! В Гагры"!
"Кухня". Сериал.
dotzz 13 сентября 2018 | 10:47
Он жив! Он легетимен!
cromwel 13 сентября 2018 | 10:58
Команда из Кремля поступила и труп ожил. Долго рожал этот высер.
slithy_tove 13 сентября 2018 | 10:58
АСТАНАВИТЕСЬ!
unprejudiced 13 сентября 2018 | 11:04
Полный крах постмайданной экономики
Как сообщила пресс-служба Государственной казначейской службы, дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия составил 9,78 млрд гривен, причем в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен.
Также сообщается, что общий фонд бюджета за полгода сведен с дефицитом 12,98 млрд гривен, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 1,7 млрд гривен.
В результате на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало августа осталось всего 1,99 млрд грн. Это на 7,4 млрд грн меньше, чем месяцем ранее, и в 22 раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (тогда было 44 млрд грн).
А ведь ЕКС ― это, можно сказать, кошелек страны, куда приходят все бюджетные поступления и откуда затем производятся все бюджетные выплаты. Т. е. деньги приходится отправлять получателям буквально «с колес», а фактически имеет место то, что в бухгалтерском учете называется кассовым разрывом: поступления приходят позже времени проплаты платежей, на которые они должны быть потрачены.
По итогам семи месяцев план по выполнению доходной части бюджета недовыполнен более чем на 16 млрд грн. «Дело в том, что государство недофинансирует отдельные расходные статьи.
Скажем, здравоохранение за полгода недополучило 6,4 млрд грн, органы правопорядка — 4,8 млрд, оборона — 3,4 млрд и т. д. Всего задолженность составляет 39 млрд грн. С учетом этих денег бюджетная дыра расширяется уже почти до 60 млрд грн», ― говорит экономист Виктор Скаршевский.
В самом Госказначействе столь резкое снижение остатков на ЕКС поясняют недавними выплатами Пенсионному фонду — деньги срочно понадобились, чтобы перекрыть задолженность по пенсиям. Ведь, действительно, в прошлом месяце впервые с 2000 года в Украине имели место задержки выплаты пенсий, которые были объяснены техническими проблемами Укрпочты. Но, как видим, все гораздо серьезнее.