Россия и дальше будет укреплять вооруженные силы, оснащать армию оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество, — сказал президент Путин в ходе полевого смотра войск на учениях на Дальнем Востоке.

В то же время Путин подчеркнул, что Россия является миролюбивым государством, «у нее нет и не может быть агрессивных планов», — добавил президент.