Россия и дальше будет укреплять вооруженные силы, оснащать армию оружием и техникой последних поколений
Россия и дальше будет укреплять вооруженные силы, оснащать армию оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество, — сказал президент Путин в ходе полевого смотра войск на учениях на Дальнем Востоке.
В то же время Путин подчеркнул, что Россия является миролюбивым государством, «у нее нет и не может быть агрессивных планов», — добавил президент.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 10:34
Вооружатся до зубов и будут щёлкать затворами на страх всему миру.
cromwel 13 сентября 2018 | 10:35
Я думал мы восстановлением экономики займемся, а мы на те же грабли и себе по еб...лу.
y3emen1 13 сентября 2018 | 10:38
cromwel: уже, кажется, какое-то государство, вроде, совсем пропало, из за гонки вооружений
kottigr1 13 сентября 2018 | 11:02
cromwel: Россия и дальше будет укреплять вооруженные силы, оснащать армию оружием и техникой последних поколений
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"Адмирал Кузнецов" будет снова перекрашен и ему дадут новый гимн Smoke on the Water.. ?
y3emen1 13 сентября 2018 | 10:35
всё, россия, забудь о пенсиях... подчеркнул путин
tv_victim 13 сентября 2018 | 10:36
"оснащать армию оружием и техникой последних поколений"
ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ И ЦЕНОЙ БЛАГОПОЛУЧИЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.....
astet 13 сентября 2018 | 10:36
А для этого
отбирать у россиян пенсии,
вводить новые налоги и сборы?
А недовольных мочить с применением
ещё одной армии - Росгвардии?
Хотя какая это гвардия?
Это - Роспозор!!!
kazlevich1949 13 сентября 2018 | 10:36
Ну это примерно с нашими Рогозиными, что индейцы Америки говорили в ответ на винчестеры и "Максимы"..., что и они будут вооружаться луками, стрелами и томагавками последнего поколения...
platonnekafrin 13 сентября 2018 | 10:38
"Танк грязи найдет. Свинья броду не ищет. Чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу. Немецкий я знаю. Мочить. В сортире. Кардинально кастрировать". - что же из этого выбрать?
- Владимир Владимирович, там есть строка бегущая..
- А! Мы мирные люди!
lager23 13 сентября 2018 | 10:45
Какая же у него в голове каша! Он не понимает как живёт страна, какие у людей з/п, он подменил экономику безумной амбициозной политикой, на почве абсолютной власти старик лишился рассудка!
cromwel 13 сентября 2018 | 10:55
lager23: lager23: вы о нем плохо думаете. Все он знает и понимает. Просто ему глубоко наплевать.
ss2020 13 сентября 2018 | 11:01
какой-то он ТУПОЙ этот вова пукин!)