В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба на пытки обвиняемых по так называемому «Пензенскому делу», — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

В Страсбургский суд обратился Виктор Филинков — он утверждает, что сотрудники ФСБ пытали его током, выбивая признательные показания.

В ФСБ утверждают, что все фигуранты дела состояли в подпольной организации «Сеть» и намеревались поднять вооруженный мятеж. По данным спецслужб, ячейки «Сети» действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии.