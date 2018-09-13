В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба на пытки обвиняемых по так называемому «Пензенскому делу»
В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба на пытки обвиняемых по так называемому «Пензенскому делу», — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».
В Страсбургский суд обратился Виктор Филинков — он утверждает, что сотрудники ФСБ пытали его током, выбивая признательные показания.
В ФСБ утверждают, что все фигуранты дела состояли в подпольной организации «Сеть» и намеревались поднять вооруженный мятеж. По данным спецслужб, ячейки «Сети» действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии.
Комментарии2
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alex_melnikov Алексей Мельников 13 сентября 2018 | 10:46
- Их бин ист арбайтен... арбайтен, ферштейн?.. - Капитан изобразил
руками не то работу, не то копание огорода, не то пиление напильником. -
Их бин ист арбайтен... - Он задумался, как обозначить свое Учреждение, и
вдруг нашел неожиданный эквивалент: - Их бин арбайтен ин руссиш гестапо.
Войнович. Чонкин
roman_i_olga 13 сентября 2018 | 11:05
alex_melnikov: я за демократию. а почему Явлинский не хлопочет за политзаключенных