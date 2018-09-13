Командир сирийского пассажирского самолета потерял сознание при подлете к Москве
Командир сирийского пассажирского самолета потерял сознание при подлете к Москве. Самолет пришлось сажать второму пилоту. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Внуково.
Это произошло вчера поздно вечером. На летном поле аэробус встречали реаниматологи – у командира экипажа диагностирован обширный инфаркт. Он госпитализирован в одну из московских клиник, — сказал источник.
Комментарии5
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cromwel 13 сентября 2018 | 10:12
Сероводородом траванулся или от счастья видеть нашу Родину?
aleoko 13 сентября 2018 | 10:16
Офигел глядя какой мегаполис.
Который бомбит кишлаки.
vetsurgeon 13 сентября 2018 | 10:22
ну дык от переизбытка чуйвств надо полагать. братский народ как-никак
cromwel 13 сентября 2018 | 10:30
Испарения от новичка достигли высот.
andrewm 13 сентября 2018 | 10:37
А у второго обширный понос не случился?