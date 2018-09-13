Командир сирийского пассажирского самолета потерял сознание при подлете к Москве. Самолет пришлось сажать второму пилоту. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Внуково.

Это произошло вчера поздно вечером. На летном поле аэробус встречали реаниматологи – у командира экипажа диагностирован обширный инфаркт. Он госпитализирован в одну из московских клиник, — сказал источник.