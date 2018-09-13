Акции Apple начали падать после того, как компания представила свои новинки
При этом в преддверии презентации стоимость ценных бумаг американского технологического гиганта росла.
Компания представила три новых модели смартфонов, причем их основные параметры стали известны еще летом. Все они повторяют дизайн iPhone X (десять) – у них такой же безрамочный экран и так называемая «челочка», которая стала визитной карточкой телефона. Появилась в частности обновленная «десятка» — iPhone XS (тен-эс) – в уже привычном корпусе теперь 512 гигабайт памяти, мощный процессор и поддержка двух сим-карт – на этот шаг в Apple решились впервые.
Также компания представила новую «десятку» в увеличенном варианте — iPhone XS Max (тен-эс макс) с экраном 6,5 дюймов. Появилась и бюджетная модель iPhone XR (тен-эр) в 6 цветах, но в России ее минимальная цена составит 65 тысяч рублей. Также в компании презентовали Apple Watch 4 серии с увеличенным на треть экраном.
В целом, несмотря на то, что презентация Apple — одно из самых ожидаемых событий года в индустрии технологий, на этот инвесторы сочли, что ничего революционного представлено не было, и акции компании упали почти на 1,5%.
В России продажа новых смартфонов Apple начнется в конце сентября. Бюджетная модель Айфона (тен-эр) поступит в продажу в конце октября.
Комментарии7
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vokk 13 сентября 2018 | 10:18
Такие замечательные новинки, а акции падают... Как же так? Неужели потому что новинки уже лет 5 одни и те же, а железо в айфоне за 70 тысяч идентично железу в смартфоне другого производителя за 15 тысяч? Не ужели лох начал переводится?
exev 13 сентября 2018 | 10:36
vokk: в Ладе и Мерседесе колеса тоже круглые. И тоже на бензине. И фары светят вперёд. Но почему ни один депутат не ездит на Ладе ?
vokk 13 сентября 2018 | 10:47
exev: Вот для того чтобы не было альтернативы, американцы и обанкротили Нокию, с их реально лучшим в мире Symbian OS, рядом с которым macOS выглядел дешевой китайской поделкой.
А сравнение ваше не корректно. Комплектующие как для айфонов, так и для всех других телефонов производятся на одних и тех же заводах. Отличие только в операционной системе, и в раскрученности бренда. Но уже даже самые тупые начали замечать подвох.
oleg_andreevich 13 сентября 2018 | 11:00
vokk: я предлагаю вам другое сравнение: вы называете лохами людей, которые платят аж 70 тысяч за айфон, а люди которые покупают айфон, называют лохами тех, кто считает, что 70 тысяч рублей - это деньги.
kaputvsemu 13 сентября 2018 | 10:29
Все мои знакомые постепенно съехали с айфонов на навороченные самсунги на андроиде. И все довольны.
exev 13 сентября 2018 | 10:39
kaputvsemu: так и население постепенно съехало со сливочного масла на пальмовое. Вроде тоже не жалуются особо
vilingrad 13 сентября 2018 | 10:34
Ничо, выйдет нормальная IOS 12- заживем...