Акции Apple начали падать после того, как компания представила свои новинки

При этом в преддверии презентации стоимость ценных бумаг американского технологического гиганта росла.

Компания представила три новых модели смартфонов, причем их основные параметры стали известны еще летом. Все они повторяют дизайн iPhone X (десять) – у них такой же безрамочный экран и так называемая «челочка», которая стала визитной карточкой телефона. Появилась в частности обновленная «десятка» — iPhone XS (тен-эс) – в уже привычном корпусе теперь 512 гигабайт памяти, мощный процессор и поддержка двух сим-карт – на этот шаг в Apple решились впервые.

Также компания представила новую «десятку» в увеличенном варианте — iPhone XS Max (тен-эс макс) с экраном 6,5 дюймов. Появилась и бюджетная модель iPhone XR (тен-эр) в 6 цветах, но в России ее минимальная цена составит 65 тысяч рублей. Также в компании презентовали Apple Watch 4 серии с увеличенным на треть экраном.

В целом, несмотря на то, что презентация Apple — одно из самых ожидаемых событий года в индустрии технологий, на этот инвесторы сочли, что ничего революционного представлено не было, и акции компании упали почти на 1,5%.

В России продажа новых смартфонов Apple начнется в конце сентября. Бюджетная модель Айфона (тен-эр) поступит в продажу в конце октября.