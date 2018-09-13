Чехия решила перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим
Решение принято совместно президентом, премьер-министром, спикером парламента, министрами иностранных дел и обороны.
Президент Чехии Милош Земан намерен принять участие в церемонии открытия посольства во время визита в Израиль в ноябре этого года.
14-мая в Иерусалиме официально открылось посольство США. Свое диппредставительство в Иерусалим перенесла Гватемала, — сообщает Франс-пресс.
Комментарии3
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platonnekafrin 13 сентября 2018 | 10:08
Опять нож в спину... Ну сколько ж можно! На пиджаке уже живого места нету!
rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 10:16
Чехия решила перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим...
Палестина будет свободна и независима, со столицей в Иерусалиме!
eduard1958 13 сентября 2018 | 10:19
platonnekafrin: А еще вчера все вокруг: Земан - друг!
Земан компенсирует репутационный ущерб от своего вранья по поводу "новичка".