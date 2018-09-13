Чехия решила перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим...

Решение принято совместно президентом, премьер-министром, спикером парламента, министрами иностранных дел и обороны.

Президент Чехии Милош Земан намерен принять участие в церемонии открытия посольства во время визита в Израиль в ноябре этого года.

14-мая в Иерусалиме официально открылось посольство США. Свое диппредставительство в Иерусалим перенесла Гватемала, — сообщает Франс-пресс.