Мост на Сахалин, скорее всего, не будет построен из-за того, что по нему нечего будет возить

Так, по крайней мере, в интервью «Ведомостям» утверждают федеральные чиновники.

В основном по мосту на Сахалин можно перевозить уголь, но пока ни один из грузовладельцев не заинтересовался этим проектом, рассказал один из собеседников «Ведомостей». Это же подтвердили топ-менеджеры трех угольных компаний. Сам проект моста может оказаться коммерчески невыгодным из-за некорректно заложенного в него грузопотока, говорят еще три чиновника. Сомнения, как утверждает издание, есть и у помощника президента Андрея Белоусова, а вице-премьер Максим Акимов и вовсе считает мост на Сахалин нецелесообразным. Полная стоимость проекта развития острова, как отмечают «Ведомости», составляет более трлн рублей. Здесь учитывается не только мост и подходы к нему стоимостью более полутриллиона, но и железная дорога на Сахалин, в строительстве которой в случае начала реализации проекта планирует принять участие РЖД. Об этом намерении газете рассказали представители компании.

Накануне Владимир Путин поручил проработать экономические показатели проекта моста на Сахалин и просчитать объем грузоперевозок.