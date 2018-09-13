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10:00, 13 сентября 2018

Мост на Сахалин, скорее всего, не будет построен из-за того, что по нему нечего будет возить

Так, по крайней мере, в интервью «Ведомостям» утверждают федеральные чиновники.

В основном по мосту на Сахалин можно перевозить уголь, но пока ни один из грузовладельцев не заинтересовался этим проектом, рассказал один из собеседников «Ведомостей». Это же подтвердили топ-менеджеры трех угольных компаний. Сам проект моста может оказаться коммерчески невыгодным из-за некорректно заложенного в него грузопотока, говорят еще три чиновника. Сомнения, как утверждает издание, есть и у помощника президента Андрея Белоусова, а вице-премьер Максим Акимов и вовсе считает мост на Сахалин нецелесообразным. Полная стоимость проекта развития острова, как отмечают «Ведомости», составляет более трлн рублей. Здесь учитывается не только мост и подходы к нему стоимостью более полутриллиона, но и железная дорога на Сахалин, в строительстве которой в случае начала реализации проекта планирует принять участие РЖД. Об этом намерении газете рассказали представители компании.

Накануне Владимир Путин поручил проработать экономические показатели проекта моста на Сахалин и просчитать объем грузоперевозок.

Комментарии

21

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pro_hanov 13 сентября 2018 | 10:06

Приведу две причины для строительства моста:

1. Можно распилить несколько миллиардов бюджетных денег.

2. По мосту проедет Нацлидер, и восторженный электорат примкнёт к экрану зомбоящика, забыв на время о пустых желудках.

rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 10:19

Мост на Сахалин, скорее всего, не построят – по нему нечего возить...

Если будет мост от Хоккайдо до Сахалина, тогда имеет смысл строить мост от Сахалина до материка.

danko1 13 сентября 2018 | 10:25

Так сразу заявляли экономисты, что по мосту нечего возить: грузы морем доставляют.
А на материк люди самолетами летают.
Интересно, что победит: здравый смысл или жадность Ротенберга?

ostapbey 13 сентября 2018 | 10:34

danko1: смысл??
Так вчара Синдзо Абэ сказал Путину что возить стулья будет вечером.
Но острова ВПЕРЕД!!
Ну а согласие это продукт при полном непротивлении сторон..
Даже..

vikwlad 13 сентября 2018 | 10:51

Какая печалька для Путина и Ротенберга. Такой жирный кусок для распила может накрыться медным тазом. Правда можно вложиться в канатную дорогу до Луны, например.

vilingrad 13 сентября 2018 | 10:32

rpmcmurphy: совещание у Путина:
1.Подъем российской экономики
2.Восстановление СССР
Конфераньсе Путин:
Так как пока поднимать нечего, переходим ко второму вопросу!

(комментарий скрыт)

gregor 13 сентября 2018 | 10:07

Мост на Сахалин, скорее всего, не построят – по нему нечего возить
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Вот именно .
Правильно Путин ответил сельским жителям России ;-" Зачем вам машины , дорог -то у вас нет и не будет априори " ?
Зачем мост ,если по нему нечего возить ?
Зачем лысому расчёска ,если нечего чесать ?

mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 10:08


Дык мост ведь строят не для того, чтобы по нему затем что-либо возить, а чтобы пилить бабло на его строительстве!

pro_hanov 13 сентября 2018 | 10:16

mikhail_spb_:

"Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства" © Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

vasyakirin 13 сентября 2018 | 10:08

Так, из РФ вообще не чего автотранспортом возить, только трубопроводным....

ugas 13 сентября 2018 | 10:09

Да хрен с ним, что нечего возить, главное - 540 миллиардов! Это же сколько виолончелей!

lager23 13 сентября 2018 | 10:11

Значит надо строить!

eduard1958 13 сентября 2018 | 10:13

То есть то,о чем умные люди сказали через минуту после объявления о грандиозных планах,до властных придурков дошло спустя месяцы. А может и не дошло,а просто денежек осталось с гулькин ...не до мостов.Точно также отменят строительство трассы к акадэмику.

ostapbey 13 сентября 2018 | 10:29

eduard1958: русские откинувшиеся зэки скажали своему лидеру, что из Сахалина запросто можно вброд на материк.
Во время отлива через Погиби.
Даже..

eduard1958 13 сентября 2018 | 10:43

ostapbey: Ему то зачем эта информация про Сахалин?"На острове хорошая погода",но сидеть он будет далеко от этих мест.

yralez 13 сентября 2018 | 10:30

При чем тут некому ездить ?
Разве для этого Роттенберги мосты строят ?

andrewm 13 сентября 2018 | 10:31

Дорог нормальных там нет, хотя есть что по ним возить, значит мост, по которому нечего возить построят обязательно.

kaputvsemu 13 сентября 2018 | 10:32

Разве мост на Сахалин недостоен того, чтобы катать по нему Путина на Калине-2?

eduard1958 13 сентября 2018 | 10:46

kaputvsemu: Асфальтовый каток еще более достоин того, чтобы укатать Путина.

curhatuy6 13 сентября 2018 | 10:40

При таком развитии экономики, политики, строительства и дури, надо записаться на курсы по плетению лаптей:(((

golfinder 13 сентября 2018 | 10:42

А какая экономическая надобность в ОАЭ поливать деревья затрачивая 80 млрд.$ в год , кпкая экономическая выгода дарить супругам виллу,а при рождении 3 ребенка снимать абсолютно все долги,полицейским ездить на лаборгини. Какая экономическая выгода России содержать чиновников с яхтами ,дворцами,женами,любовницами. Какая экономическая выгода выводить деньги в офшоры.
Мост ждут обычные люди,до них нет никому никакого дела.
Я могу найти экономическую выгоду на раз, два. Потрясти чиновников и олигархов с пристрастием и денег хватит на 100 мостов.

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