Европейский союз продлил персональные санкции против России на полгода — до 15 марта
Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины» – говорится в заявлении Европейского совета.
Санкции включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижении.
Комментарии18
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johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 10:02
это ПОКА на полгода ... судя по резам мартовских выборов - это продление ДАЛЕКО не последнее ...
rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 10:12
Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины»...
За целостность Украины можете вводить пожизненные санкции, потому что, ни о какой целостности УССР и ГССР не может быть и речи.
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 10:17
rpmcmurphy: БРЕДИТЬ изволите? ... по крайней мере с точки зрения ИСТОРИИ это ИМЕННО ТАК!!!!
vilingrad 13 сентября 2018 | 10:24
rpmcmurphy: За целостность Украины можете ввод"
Вот из-за таких дураков как кардинал Путин и лавочник патрик Россия и будет гнить:)
mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 10:05
А мы им в ответ - контрсанкции!
Запретим россиянам есть европейские продукты ещё на полгода!
ugas 13 сентября 2018 | 10:07
mikhail_spb_: Скоро вообще есть запретят. Не всем, конечно.
astet 13 сентября 2018 | 10:08
mikhail_spb_: johnbmw: главное, запретить езду
на немецких мерседасах, БМВ, фольксвагенах,
которые так обожает Путин и его опричники!!!
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 10:13
astet: Вы предлагаете Евросоюзу запретить езду на немецких мерседасах, БМВ, фольксвагенах в России????
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 10:26
astet: johnbmw: кстати ... а вот эбаут OPEL???? :-)))))))))))
krysodav3 13 сентября 2018 | 10:15
Не слышу крик госдуровцев : "Меня, меня в санкционные списки...!", и ржание искандеров!
platonnekafrin 13 сентября 2018 | 10:19
Мы мирные лица, но Европа нарывается на саморазрушение. Явно, может развалиться без 44-х (!!!) наших лиц? Нет, нашим лицам тоже, безусловно, тоже тяжело будет каждый день друг на друга смотреть - так бы и поубивали бы. Оооо, полгода бы вытерпеть!
snikkersnepper 13 сентября 2018 | 10:23
И чо? "Территориальной целостности Украины" от этого хоть сколько-то полегчало?
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 10:27
snikkersnepper: fds ЗНАЕТЕ ЧТО было бы с "Территориальной целостности Украины" БЕЗ этих санкций????
snikkersnepper 13 сентября 2018 | 10:32
johnbmw:
ЧТО???
johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 10:44
snikkersnepper: лично я не знаю, но считаю, что могло бы быть ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ ...
vilingrad 13 сентября 2018 | 10:28
snikkersnepper: Территориальной целостности Украины" от этого хоть сколько-то полегчал"
России от "нецелостности" Украины уже поплохело. А когда РФ развалится на 28 кусков...русским станет гораздо лучше:)
volodyav 13 сентября 2018 | 10:42
Как могут быть персональные санкции против России?
pravdatut 13 сентября 2018 | 10:53
РФ идёт грязным и трудным путём в цивилизованный мир.