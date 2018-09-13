Вертолет МИ-8, который совершил жесткую посадку в Магаданской области, принадлежит пограничному управлению ФСБ
Вертолет МИ-8, который совершил жесткую посадку в Магаданской области, принадлежит пограничному управлению ФСБ России, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В региональном управлении ФСБ отказались сообщить подробности инцидента, добавив, что «ничего страшного не произошло, все живы». На борту вертолета были три человека, только члены экипажа.
Комментарии1
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vetsurgeon 13 сентября 2018 | 11:01
ми 8 полное дерьмо. постоянно падают. находятся ещ идиоты, согласные летать на этих гробах