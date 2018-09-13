Фракция Европейской народной партии в Европарламенте выдвинула Олега Сенцова на премию «За свободу мыслей» Сахарова

Фракция Европейской народной партии в Европарламенте выдвинула Олега Сенцова на премию «За свободу мыслей» имени Сахарова. Премия вручается за вклад в борьбу за права человека, — напоминает Новая газета.

Олег Сенцов держит голодовку с 14 мая, требуя освободить украинских политзаключенных.