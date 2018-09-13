Фракция Европейской народной партии в Европарламенте выдвинула Олега Сенцова на премию «За свободу мыслей» Сахарова
Фракция Европейской народной партии в Европарламенте выдвинула Олега Сенцова на премию «За свободу мыслей» имени Сахарова. Премия вручается за вклад в борьбу за права человека, — напоминает Новая газета.
Олег Сенцов держит голодовку с 14 мая, требуя освободить украинских политзаключенных.
Комментарии7
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ukraminadozemljudobrjt 13 сентября 2018 | 09:35
Они похожи, оба голодали с клизмой в жопе.
vvietham 13 сентября 2018 | 09:54
Премию нужно переименовать "За свободу ОТ мыслей"
все кто видел единственный фильм, где террорист Сенцов записан в режиссеры с таким названием согласятся.
volgin_iw 13 сентября 2018 | 09:37
Бонусом - премия "За права курильщиков" имени Елены Боннэр
oleg2004 13 сентября 2018 | 09:38
А почему не автора "Майн кампф"? Кстати, как там Надия Савченко поживает, о ее голодовке фракция не забыла?
homa_brutt 13 сентября 2018 | 09:50
Фракция европейской народной партии? Шо, даже такая есть? И они там За свободу от мыслей???
pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 09:57
Ёлы-палы! А чё не Бен Ладена? Хотя бы посмертно...
cromwel 13 сентября 2018 | 10:01
Надеюсь "режиссер" получит ее не раньше чем лет через двадцать. В тюрьме деньги не положены. Пусть пока живет на гонорары от своего фильма. Как раз на клизму хватит.