В Улан-Удэ выясняют обстоятельства вандализма на Мемориале «Умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной»
В Улан-Удэ выясняют обстоятельства вандализма на Мемориале «Умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны». В объектив камер наружного наблюдения попал неизвестный молодой человек, который вылил на Вечный огонь неизвестную жидкость.
Сейчас специалисты выясняют, была ли повреждена газовая установка, — сообщает РБК.
Комментарии2
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j_partizan 13 сентября 2018 | 09:55
Стоит ли удивляться тому, что таких тварей могут отравить?
avp235 13 сентября 2018 | 10:00
Обстоятельства простые - бурятские танкисты вернулись с Донбасса.