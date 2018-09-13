В Улан-Удэ выясняют обстоятельства вандализма на Мемориале «Умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны». В объектив камер наружного наблюдения попал неизвестный молодой человек, который вылил на Вечный огонь неизвестную жидкость.

Сейчас специалисты выясняют, была ли повреждена газовая установка, — сообщает РБК.