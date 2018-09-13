Мещанскиий суд Москвы прибавил к 30-дневному аресту Сергея Удальцова четыре дня
Мещанскиий суд Москвы прибавил к 30-дневному аресту Сергея Удальцова четыре дня, которые активист находился в больнице из-за голодовки. Теперь Удальцов выйдет из спецприемника только 18 сентября, — рассказала жена Удальцова. Анастасия.
Координатора Левого фронта трижды госпитализировали из-за сухой голодовки, которую он объявил 14 августа, сразу после того, как ему назначили 30 суток административного ареста.
Комментарии5
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johnbmw Евгений Большаков 13 сентября 2018 | 09:49
только вчера на Эхе какой-то юрист говорил, что для добавления к сроку времени нахождения в больнице НЕТ НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ ... какие основания привёл суд?????
eduard53 13 сентября 2018 | 09:54
Вертухальная логика: "Мы тебя мордуем, неназываемый, а ты не голодуй!"
iakov 13 сентября 2018 | 10:01
Т.к. Удальцов в больнице был под охраной, т.е. не на свободе, значит решение суда не законно и подлежит отмене.
unprejudiced 13 сентября 2018 | 10:19
часть 5 статьи 32.8 КоАП РФ - Исполнение постановления об административном аресте может быть приостановлено на срок до семи суток или прекращено судьей на основании письменного заявления лица, подвергнутого административному аресту, в случае возникновения исключительных личных обстоятельств (тяжелого заболевания (состояния здоровья), смерти близкого родственника или близкого лица либо чрезвычайной ситуации, причинившей значительный материальный ущерб лицу, подвергнутому административному аресту, или его семье), а также на основании медицинского заключения о наличии у лица, подвергнутого административному аресту, заболевания, травмы или увечья, препятствующих отбыванию административного ареста. Срок приостановления административного ареста не засчитывается в срок отбывания административного ареста.
Поскольку Удальцов с таким заявлением не обращался, срок его ареста не приостанавливался, судя правомерно продлил ему срок исполнения наказания. Всё в точности по закону.
doxerom 13 сентября 2018 | 10:51
Надо же, в рашке оказывается есть суд, тогда почему одно чмо, открыто угрожающее гражданам расправой, на свободе.