Мещанскиий суд Москвы прибавил к 30-дневному аресту Сергея Удальцова четыре дня, которые активист находился в больнице из-за голодовки. Теперь Удальцов выйдет из спецприемника только 18 сентября, — рассказала жена Удальцова. Анастасия.

Координатора Левого фронта трижды госпитализировали из-за сухой голодовки, которую он объявил 14 августа, сразу после того, как ему назначили 30 суток административного ареста.