Кировский районный суд Екатеринбурга назначил 15 суток ареста активистке штаба Навального Ирине Норман
Она была задержана во время митинга 9 сентября.
Как сообщает Znak.com, у Норман серьезное заболевание – в суде она просила о любом наказании кроме ареста. В суде были представлены справки от врачей с информацией о лекарствах и распорядке дня — вплоть до постельного режима. Но судья не принял это во внимание.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 13 сентября 2018 | 09:51
Пока славные сотрудники ФСБ винтят своих врагов "интеллигентов-очкариков", подрастает российский молодняк.. Наглый, дремучий, жестокий, не имеющий будущего.. И за это он будет рвать чекистов зубами..
parasuk_ 13 сентября 2018 | 09:56
Навальнята ведут себя под стать своего трусливого хозяина. Чуть что и прячутся за детей, болячки и под юбкой у жены
asaw 13 сентября 2018 | 10:03
Какой судья? Когда вы уже будете поименно называть этих упырей?
unprejudiced 13 сентября 2018 | 10:35
А чего это дамочка с постельным режимом поперлась на незаконную протестную акцию, грубо нарушая часть 3 статьи 17 Конституции РФ? Вообще из-за таких как она я в свой выходной день не смог прогуляться по городу из-за них,и этим мне причинены колоссальные моральные страдания которые я оцениваю в 100 триллионов рублей. Миньоны персонажа вместе со своим хозяином готовы мне выплатить эти деньки в качестве компенсации?