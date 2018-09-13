Кировский районный суд Екатеринбурга назначил 15 суток ареста активистке штаба Навального Ирине Норман

Она была задержана во время митинга 9 сентября.

Как сообщает Znak.com, у Норман серьезное заболевание – в суде она просила о любом наказании кроме ареста. В суде были представлены справки от врачей с информацией о лекарствах и распорядке дня — вплоть до постельного режима. Но судья не принял это во внимание.