Россия официально не информировала Лондон о том, что идентифицировала двух россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей
Россия официально не информировала Лондон о том, что идентифицировала двух россиян, которые обвиняются в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом заявляют в посольстве России в Великобритании.
Британская полиция сообщила, что следствие готово предъявить обвинение Александру Петрову и Руслану Боширову. Накануне президент Путин заявил, что российским властям известно, кто такие Петров и Боширов. Как выразился Путин: «Это гражданские лица. Ничего там особенного и криминального нет».
Комментарии21
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vladimirgornitsky 13 сентября 2018 | 09:37
Оно и понятно, что пока не уведомили. Если уведомить официально, то вроде как и предъявить надо, а не утверждать голословно. А показать можно будет только после того, как будет твердо выучена легенда. Причем не просто для пересказа, этих людей придется ведь иностранным журналистам показать, а те могут задать неожиданные вопросы, которые необходимо предусмотреть. Так что как подготовят лиц, не совершивших ничего особо криминального, так и уведомят официально. Не раньше.
kottigr1 13 сентября 2018 | 09:45
vladimirgornitsky:
Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© ВВП.
assaassin 13 сентября 2018 | 09:58
kottigr1: Нас там нет
А Вы там были и свечку держали?
merelymy 13 сентября 2018 | 10:00
Узнав наколку на груди у трупа,
Вскричала мать, поднялся страшный вой,
Как оказалось поступил Шиам преглупо -
Был атаман его родной сестрой!
Спасибо лекарю, шаману дядьке Раму,
Поставил на ноги бедняжку за три дня,
Какая встреча! Брат, сестра и мама
И вот отца идет разыскивать родня
А чего искать-то?! Вот он стоит тут рядом,
Портрет своей семьи держа в руках,
Он претворялся старым дядькой Рамом
А сам – миллионер и падишах!
Стоит в слезах, детишек обнимает
И в самом заключенье хор поет
Про тех, кто с песней по жизни шагает
И никогда и нигде не пропадет…
assaassin 13 сентября 2018 | 09:55
vladimirgornitsky: показать можно будет только после того, как будет твердо выучена легенда.
Это Вы о Скрипалях - подданных России, похищенных английским правительством?
mamiluk 13 сентября 2018 | 09:43
Стало быть Вовка по поводу "гражданских лиц" снова врал...?Если "знал",как он утверждает почему же молчал...нынче за не доносительство есть статья...
kazlevich1949 13 сентября 2018 | 09:44
Накануне президент Путин заявил, что российским властям известно, кто такие Петров и Боширов. Как выразился Путин: «Это гражданские лица. Ничего там особенного и криминального нет». Ну таки в России кем бы ни были эти два товарища, Путин правильно говорит: всегда для Запад где Петров там следом значит... и Ильф: а эти "дети лейтенанта Шмидта" всегда чтут Уголовный кодекс...
apels 13 сентября 2018 | 09:45
То есть Президент просто болтал?
zor 13 сентября 2018 | 09:51
apels: Думаю что Путин ляпнул и теперь не знают что с этим делать.Как говорится, один дурак сделает-десять умных не могут исправить
art_ 13 сентября 2018 | 09:47
ну, понятно, путин на частной вечеринке между бокалами шампанского что-то такое сказал отвлеченное
gригорьич 13 сентября 2018 | 09:50
Похоже посольство в Лондоне потребляет продукты посольства в Аргентине
vatanen 13 сентября 2018 | 09:54
Ну так отправьте их Лондон и пускай они расскажут какие они штатские. Пальчики свои покажут, расскажут о достопримечательностях Солсбери...
tprfrund001 13 сентября 2018 | 09:58
Чего ради РФ должна информировать англосаксов. если англосаксы не направили официальный запрос? Если миздобулы и прочие лимитрофы пышаются тем, что скачут перед англосаксами на цвырлах, то это их личная перемога.
mppv 13 сентября 2018 | 09:58
Дак как ты их "идентифицируешь"?
Лондон так их зашифровал ... Всё выдуманное - имена, пароли, явки, лица, сам Лондон тоже скрывается ...
Да есть ли он на самом деле?
ematveev 13 сентября 2018 | 09:59
Хомяки, а у меня вопрос к вам: а какого хрена Россия должна ОФИЦИАЛЬНО уведомлять Лондон о том, что она идентифицировала? Лондон, например, не направлял ОФИЦИАЛЬНОГО запроса на выдачу.
Вы реально считаете, что Россия, по вашему примеру, должна прогибаться на любой забугорный пук и пытаться упредить своим поведением желания Лондона/Вашингтона/... ?
exev 13 сентября 2018 | 10:27
ematveev: А чего это рубль прогибается под Лондоном и США ? Без ОФИЦИАЛЬНОГО разрешения от ЦБ ?
snikkersnepper 13 сентября 2018 | 10:07
Если кто из придурков забыл, то напомню, что Великобритания также официально не информировала Москву, что она кого-то в чем-то обвиняет. С точки зрения ЛЮБОГО закона эти два суслика невинны как две новорожденные овечки. Вот ЕСЛИ Лондон по официальным каналам (напрямую или через Интерпол) обратится с какой-либо предъявой, то тогда и получит любую информацию, хотя бы направление, в котором им всем предлагается двигаться. А пока что одни показали спектакль по телевизору и другие в ответ показали спектакль по телевизору. Кто-то построил деревянный аэродром, кто-то сбросил на него деревянную бомбу. В чем претензии? Больше поорать негде?
pedrobutylkovich 13 сентября 2018 | 10:15
snikkersnepper: Больше поорать негде?
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В том то и дело что негде - хомячьё отовсюду гонят ссаными тряпками! Вот мохнатый и пригрел этот сброд на чахлой груди за государственные денежки.
kottigr1 13 сентября 2018 | 10:21
snikkersnepper: Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в совершении преступления по отношению Сергея Скрипаля и его дочери, будут объявлены в розыск через Интерпол. Данную новость опубликовали представители Скотленд-Ярд.
5 сентября уже были выпущены международные запросы Интерпола, с заявлением о задержании подозреваемых. Теперь осталось лишь дождаться распространения уведомлений.
lager23 13 сентября 2018 | 10:27
snikkersnepper: ematveev:
При этом Королевская прокурорская служба Великобритании не будет запрашивать у России экстрадиции подозреваемых. Обоим обвиняемым около 40 лет. В Великобритании Александр Петров и Руслан Боширов находились под вымышленными именами. А идентифицировать их, якобы, удалось при помощи камер видеонаблюдения.
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Как Лондон может официально просить выдачу людей, если их реальные Ф.И.О не Петров и Боширов, хоть номера их паспортов и отличаются на одну цифру, жили они в одном номере и вернулись вместе, взяв билеты одновременно на два рейса?
unprejudiced 13 сентября 2018 | 10:29
Дак и англосаксы не обращались к российским властям с просьбой помочь в расследовании. Сами там у себя фейки клепают и через свои рупоры пропаганды вбрасывают западным зомби, которые также хавают российские оппозиционные либерасты.