Россия официально не информировала Лондон о том, что идентифицировала двух россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей

Россия официально не информировала Лондон о том, что идентифицировала двух россиян, которые обвиняются в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом заявляют в посольстве России в Великобритании.



Британская полиция сообщила, что следствие готово предъявить обвинение Александру Петрову и Руслану Боширову. Накануне президент Путин заявил, что российским властям известно, кто такие Петров и Боширов. Как выразился Путин: «Это гражданские лица. Ничего там особенного и криминального нет».