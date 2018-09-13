Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал артиста Тимати и бойца смешанных стилей Хабиба Нурмагомедова прекратить публичный конфликт. Соответствующее обращение появилось в инстаграм аккаунте Тимати.

Конфликт разгорелся после того, как Нурмагомедов поддержал отмену концерта исполнителя Егора Крида, входящего в лейбл Тимати – Black Star, в Дагестане.