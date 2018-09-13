Путин: Вооруженные силы Российской Федерации должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников
Вооруженные силы Российской Федерации должны быть готовы защищать страну и поддерживать союзников. Об этом, выступая перед участниками маневров «Восток-2018», сказал Владимир Путин.
В учениях принимают участие военнослужащие армий Китая и Монголии.
Комментарии16
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ss2020 13 сентября 2018 | 09:17
вова говорун не отличается умом и сообразительность!)))
luger_max_otto 13 сентября 2018 | 09:29
Угу. У него уже тяжелые галлюцинации: он видит союзников, которых могут поддержать Вооруженные Силы.
ur_sus 13 сентября 2018 | 09:18
Этот жалкий клоун защищает лишь свою задницу и свой ОПГ, а народ-богоносец поскуливает из загона. Нормашка, такпобедим.
zibex 13 сентября 2018 | 09:18
У России есть союзники??
igorrrpadlowitchs 13 сентября 2018 | 09:25
zibex: у путинской россии есть союзники! Такие же изгои !
ss2020 13 сентября 2018 | 09:19
....в режиме ихтамнет_ости...!)))
igorrrpadlowitchs 13 сентября 2018 | 09:20
Помнится, в 1939 году на совместном параде немецких и российских вооружённых сил в Бресте , по поводу успешного захвата Польши, один немецкий генерал тоже рассказывал о миролюбивой политике ссср и Германии! Вова, давай дальше неси свою чушь! Быдло российское еще проглотит этот- остальной мир - нет!
sim202_ 13 сентября 2018 | 09:21
А что, Мапуту и Зимбабве кто-то угрожает?
croaker 13 сентября 2018 | 09:21
"Страну" - имеет в виду себя с подельниками.
ss2020 13 сентября 2018 | 09:21
у пенсионеров два союзника: грибы и рыбалка!)))
mikhail_spb_ 13 сентября 2018 | 09:21
Это каких союзников нацдилер намерен поддерживать, Китай что ли?
Тоже мне союзничек, готовый отхватить Сибирь!
Или Монголия у него в союзниках?
Которая с удовольствием присоединит к себе Бурятию вместе с озером Байкал.
remote456 13 сентября 2018 | 09:28
mikhail_spb_: Русское мясо заткнет все вражеские доты, спасая монголо-китайцев и обеспечивая им безоговорочную победу, в том числе, над самими русскими. В случае серьезной угрозы, "союзники" заявят, что Путин им угрожал, и перейдут на сторону бывшего "противника". Но это так, фантазии. В реальности, зад России никто поддерживать не будет, ибо что она полезного может предложить миру? Ничего.
piterrr 13 сентября 2018 | 09:26
Да пошёл ты на хер, выродок со своими "вооружёнными силами" и куда подальше!...Опять пылит своё дешёвое, карлик узколобый!
aau777 13 сентября 2018 | 09:27
к сожалению союзников нет а защититься от всего мира невозможно
ma1nbrain 13 сентября 2018 | 09:29
Пздц какая глубокая мысль! Просто верх неожиданности! А волга впадает в каспийское море, Окурок.
tunis 13 сентября 2018 | 09:30
А кто союзник-то у Вовы? Хамас? Хизбалла? Лугандон?
Вануату?
Больше никого.
Иран спит и видит, как и по рахе своими средней дальности хреначит - Россия ненавидит мусульман. Мусульмане отвечают взаимностью.