Участник Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр Верзилов уже более суток находится в реанимации в тяжелом состоянии
Его близкие родственники не исключают, что активист был отравлен.
Верзилов почувствовал себя плохо после суда по делу о неповиновении полиции против участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной. Об этом она сама рассказала в интервью «Медузе». По словам подруги издателя «Медиазоны», во вторник в 6 вечера он лег спать, а уже через два часа почувствовал недомогание. Он говорил, что начал терять зрение. Затем, как рассказала Никульшина, Верзилов потерял способность говорить и ходить прямо, а затем перестал узнавать свою подругу. При этом, как отметила активистка, он отвечал врачам, что ничего не ел и не принимал вещества. По словам участницы Pussy Riot, анализы не показали каких-то проблем, однако Верзилова увезли в реанимацию в токсикологическое отделение, а медики отказываются называть диагноз. Они лишь сообщили о положительной динамике.
Накануне же, как рассказали близкие активиста, врачи не пустили к Верзилову его мать. По их словам, они вели себя грубо и сказали, что не имеют права говорить информацию без подписи больного, при этом сам участник Pussy Riot находится без сознания.
Верзилов был одним из четырех активистов Pussy Riot, выбежавших на поле в полицейской форме во время финала Чемпионата мира по футболу в Москве. В группе называли свою акцию «Милиционер вступает в игру».
Комментарии7
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alex_1_andre 13 сентября 2018 | 09:17
дочку жалко
semia 13 сентября 2018 | 09:19
Какое скотство все это!. Травят,убивают ,избивают россиян.Что вот дальше?
luger_max_otto 13 сентября 2018 | 09:27
Насчет версии с отравлением- я в ней сильно сомневался, пока не набежал с вывсеврете запутинский сброд. А как набежали эти платные комментаторы- стало ясно: дело напрочь нечистое.
encopresis 13 сентября 2018 | 09:28
Ничего особенного, никакого криминала?
parasuk_ 13 сентября 2018 | 09:29
Передоз?
oleg2004 13 сентября 2018 | 09:30
К гадалке не ходи, его намазали ядом агенты канадской разведки по приказу лично Трюдо.
parasuk_ 13 сентября 2018 | 09:32
Мысль материальна. Тысячи болельщиков желали верзилову сдохнуть и вот вам результат :)