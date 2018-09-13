Участник Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр Верзилов уже более суток находится в реанимации в тяжелом состоянии

Его близкие родственники не исключают, что активист был отравлен.

Верзилов почувствовал себя плохо после суда по делу о неповиновении полиции против участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной. Об этом она сама рассказала в интервью «Медузе». По словам подруги издателя «Медиазоны», во вторник в 6 вечера он лег спать, а уже через два часа почувствовал недомогание. Он говорил, что начал терять зрение. Затем, как рассказала Никульшина, Верзилов потерял способность говорить и ходить прямо, а затем перестал узнавать свою подругу. При этом, как отметила активистка, он отвечал врачам, что ничего не ел и не принимал вещества. По словам участницы Pussy Riot, анализы не показали каких-то проблем, однако Верзилова увезли в реанимацию в токсикологическое отделение, а медики отказываются называть диагноз. Они лишь сообщили о положительной динамике.

Накануне же, как рассказали близкие активиста, врачи не пустили к Верзилову его мать. По их словам, они вели себя грубо и сказали, что не имеют права говорить информацию без подписи больного, при этом сам участник Pussy Riot находится без сознания.

Верзилов был одним из четырех активистов Pussy Riot, выбежавших на поле в полицейской форме во время финала Чемпионата мира по футболу в Москве. В группе называли свою акцию «Милиционер вступает в игру».