Три четверти россиян — 73% — узнают о событиях в стране и мире в основном из телевизионных новостей
Три четверти россиян — 73% — узнают о событиях в стране и мире в основном из телевизионных новостей. Около половины опрошенных склонны доверять этой информации, — выяснили социологи Левада Центра.
Интернет-изданиям доверяют вдвое меньше респондентов. В то же время почти 24% считают, что такая тема, как пенсионная реформа, более объективно освещается в интернете, чем на телевидении, — отмечает «Интерфакс».
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
platonnekafrin 13 сентября 2018 | 08:57
Меньше знаешь - больше пьёшь.
uralruss 13 сентября 2018 | 08:58
...Повсюду наглой пропаганды злобное лицо
Умы доверчивые граждан одурманивает снова,
Героями России называют подлецов,
Культ мерзкой личности – священная корова...
vezdehod 13 сентября 2018 | 09:22
А где ещё старикам узнавать, как не на "Кисель-ТВ"? Хотя я в 76 лет спокойно их узнаю в Интернете.
midnightblues 13 сентября 2018 | 08:58
так де бл
bun777 13 сентября 2018 | 08:59
А молодЕжь и пОдростки?
blahovdav 13 сентября 2018 | 08:59
Мдя, как легко управлять стадом в недоимперии... Написал про фашистов в Украине, подсунул киселеву и 73-86: люто ненавидят некогда братский народ....
olenenok_zed 13 сентября 2018 | 09:07
blahovdav: а что говорить не о братских народах. )
ох уж эти русские олененки. жертвы пропаганды.
жалко мне вас :(
wargen 13 сентября 2018 | 09:00
Они опросы до сих пор по проводным телефонам делают? Тогда все понятно.
aleks50 Алексей Клубников 13 сентября 2018 | 09:03
Половина ещё больны новостями из зомбоящика, но холодильник лечит.
mamiluk 13 сентября 2018 | 09:13
Интернет-изданиям доверяют вдвое меньше респондентов.
________________
смотря каким...голова для чего?...насчёт 3/4-враки...зомбик включают для фона...машинально...как свет в туалете.Доверять зомбодурилке-себя не уважать.
gregor 13 сентября 2018 | 09:15
Три четверти россиян — 73% — узнают о событиях в стране и мире в основном из телевизионных новостей
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А 85 % ,где -то , россиян ,не были никогда за пределами России , а большинство из 85 % , даже района своего . Им не с кем и не с чем сравнивать ,ни уровень жизни ни качество . Поэтому ,что телевизор сказал ,то и одобрямс .
Не даром Путин признался , мне с таким населением легко справляться .
Скажу кинуть атомную бомбу на Воронеж и 85 % одобрямс . Правда в Москве выйдут на протест 2 000 человек , в Петербурге 500 человек и в самом Воронеже 12 человек .
Менталитет ,однако . Селекция упыря сталина даёт результаты .
Лучшее уничтожалось , вертухайское племя разрасталось ..... вот вам и портянки ,титушки ,хунвейбины -мотоциклетки ,казаки ряженные ,ноды ,сербы , нашисты , молодые гвардии имени павлика морозова ,кадилы ,мудилы и прочая слякоть .
Какие тут могут быть дороги и друзья ?
Нонсенс ,сюрреализм .
С песнями ;"- Хотят ли русские войны " лазить убивать соседей ,шантажировать соседей оккупацией , пакостить всем вокруг и удивляться ;-" почему нас никто не любит и презирает ? . Вот и вся скрепа . Родится ,показать фигу Западу ,задницу Европе ,засосать стакан сивухи ,пожаловаться ,что в нищете своей виноват еврей и на кладбище . Скрепа свою миссию выполнила .
stichirichi 13 сентября 2018 | 09:20
Мы узнаём о событиях в стране и в мире через телевизор, потому что нам не так уж и важно знать, что на самом деле происходит;)
yralez 13 сентября 2018 | 09:22
Неплохо.......половина уже не верит геббельсонам .
remote456 13 сентября 2018 | 09:23
Путинский электорат - жертвы зомбоящика.