Мост на Сахалин, скорее всего, не построят – по нему нечего возить, — пишет газета «Ведомости». Чиновники и топ-менеджеры угольных компаний рассказали изданию, что ни один из грузовладельцев не поддержал идею строительства моста.

Ранее президент Путин вновь поручил проработать экономические показатели проекта и просчитать объем перевозок. Стоимость моста оценивают в 540 миллиардов рублей.