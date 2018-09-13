Мост на Сахалин, скорее всего, не построят – по нему нечего возить
Мост на Сахалин, скорее всего, не построят – по нему нечего возить, — пишет газета «Ведомости». Чиновники и топ-менеджеры угольных компаний рассказали изданию, что ни один из грузовладельцев не поддержал идею строительства моста.
Ранее президент Путин вновь поручил проработать экономические показатели проекта и просчитать объем перевозок. Стоимость моста оценивают в 540 миллиардов рублей.
Комментарии15
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merelymy 13 сентября 2018 | 08:52
А доктора спрашивали?
Доктор что сказал, строить - значит будем строить.
Северный поток вы что думаете строят, чтобы по нему нефть качать... совсем с умов посходили.
snamor 13 сентября 2018 | 09:08
merelymy: Северный поток - нефть качать?!
gordy 13 сентября 2018 | 09:08
Подрядчики скажут "Надо" - построят?
vezdehod 13 сентября 2018 | 09:17
Мост на Сахалин, скорее всего, не построят – по нему нечего возить
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Лучше эти средства потратить на строительство новых Концлагерей - Слишком много становиться неблагонадёжных граждан.
mppv 13 сентября 2018 | 09:31
vezdehod:
Дак Концлагеря - это к американцам там или к англичанам ну или к прочим немцам.
Для строительства моста - ТрудЛаг ...
ss2020 13 сентября 2018 | 08:53
как будто в крым есть что возить!??? на обиженных лилипутах воду для полива!???)))
vladimir1_57 13 сентября 2018 | 08:53
Зачем им поддерживать?
Откроют мост, все подешевеет, у них прибыли не будет )
platonnekafrin 13 сентября 2018 | 08:54
В конец обленилась коррупция - рассовывает деньги по карманам без всякого строительства.
sim202_ 13 сентября 2018 | 09:05
Стройку отменить, бабло отдать нуждающимся Роттенбергам.
pravdatut 13 сентября 2018 | 09:08
Сегодня 540 млрд, под конц строительства увеличится в 3 раза, а ненужный мост будет шататься.
piter_ug 13 сентября 2018 | 09:12
Мост нужен не для перевозок, а чтобы показать всему миру, как надо трансформировать бюджетные деньги в личные.
sergo_25_26 13 сентября 2018 | 09:14
мосты в России строят не для того что бы по ним возить. А токма для поддержки штанов кооператива вороватого.
timbuktu 13 сентября 2018 | 09:15
ценность жителей сахалина для россии несопоставимо меньше ценности жителей севастополя )))
i_c_e 13 сентября 2018 | 09:16
Можно подумать это у нас кого-то останавливает. Может, сейчас возить и нечего. А вот построят — разовьётся в одночасье промышленность в регионе. Повезут с Сахалина на континент переработанного минтая, с континента на Сахалин сплошным потоком потянутся инвесторы на бентли. Да и медведи смогут круглый год мигрировать, а не только по льду. Я уж не говорю что китайцы наверняка хотели бы более развитую инфраструктуру чем сейчас. Ну и в перспективе скоростные поезда из Токио через Сахалин на Новосибирские острова (там, кстати, мост не заложен ещё?). Туризм называется.
gregory76 13 сентября 2018 | 09:20
Поздно, деньги уже поделены.