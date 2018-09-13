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08:45, 13 сентября 2018

По результатам личного приема жителей Подмосковья, глава СКР распорядился заменить руководителей некоторых отделов

По результатам личного приема жителей Подмосковья и разбора и жалоб, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился заменить руководителей и  рядовых сотрудников некоторых отделов, — сообщает Знак.ком со ссылкой на пресс-службу ведомства

В СК заявили, что Подмосковье один из лидирующих регионов по количеству жалоб. Чаще всего граждане недовольны работой следователей районного звена. В частности, на последнем приеме жаловались на расследования дел об убийствах, врачебных ошибках, ДТП со смертельным исходом.

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