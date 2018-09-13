Первый резидент зарегистрирован в офшоре на острове Русский в Приморском крае

Это компания Финвижин холдингс, ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией. Она – основной акционер банка «Восточный», — рассказал РИА глава «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

«Это говорит о том, что созданы комфортные условия для возврата капитала в Россию», — считает Тихонов. По его словам, регистрация первого резидента произошла во время Восточного экономического форума. В обмен на статус иностранный инвестор обязался в течение полугода вложить в остров не менее 50 миллионов рублей.